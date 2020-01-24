【七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot攻略】全食譜入手方法一覽

【七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot攻略】PS4遊戲《七龍珠Z 卡卡洛特》已經推出，以動漫改編遊戲來說本作算是可以一玩。遊戲設有料理系統，而玩家需要先獲得食譜才能製作效果較強的套餐，以下整理全食譜入手位置。

料理和套餐

將食材拿去料理亭或者找琪琪可加工成為料理；而套餐則是由數道料理組成，只有琪琪可以製作。食用料理或享用套餐後可獲得限時Buff及永久提升角色數值。而不同餐點的Buff可以疊加，玩家可以食到「成身Buff」再去挑戰強敵。

要一提的不論料理和套餐，提升的HP、攻擊力等數值比起提升等級上升的能力來說是微不足道（一個套餐最多加10000HP，到後期隨便升一級都加幾十萬血了），唯一是永久增加氣力的效果是不無小補，一個三星套餐+5氣力，而角色就算去到80級也只得300氣力左右；食十次套餐+50氣力已可打多一兩個必殺技。

另外由於套餐的限時Buff效果是以百份比計算，因此是十分強力；配上社群版塊效果料理大成功時，可獲得超過50%的攻擊力加乘。

食譜入手方法

食譜不外是和地圖NPC對話獲得就是解支線任務獲得，如果解支線比較勤力到處飛的話，應該不會收漏。不過要注意食譜需要主線到達指定進度後才能獲得，未達進度的話NPC就不會出現了。另外部份食譜需要爆機（完成魔人布歐篇後）後才能獲得。

鮮肉套餐進入撒亞人篇後獲得

拉麵套餐進入菲利篇的中場休息時間後中央原野區域NPC對話獲得

義大利麵套餐進入菲利篇的中場休息時間中央原野區域西南方NPC對話獲得

海鮮套餐完成菲利篇支線任務「被襲擊的村民」後獲得

麵飯套餐進入菲利篇後東南部山岳區域橘子城（後來改名為薩旦城）料理亭前的NPC對話獲得

肉多多套餐完成人造人篇支線任務「又被襲擊的村民」後獲得

鮮活海味套餐進入人造人篇後西都南邊的NPC對話獲得

極品意大利麵套餐進入人造人篇後東南部山岳區域橘子城（後來改名為薩旦城）料理亭前的NPC對話獲得

銷魂肉丼飯套餐進入人造人篇後天下第一武道大會會場前的NPC對話獲得

名產拉麵套餐進入人造人篇後和西都食材店前的NPC對話獲得

+ 4 + 3 + 2

肉超多套餐完成魔人布歐篇支線任務「煩惱的18號」獲得

奢華海鮮套餐進入魔人布歐篇後和天下第一武道大會會場前的NPC對話獲得

頂級銷魂肉丼飯套餐爆機（通關魔人布歐篇）後完成支線任務「グルメな魔人ブウ」獲得

超大寶船套餐爆機（通關魔人布歐篇）後完成支線任務「還是被襲擊的村民」後獲得

夢幻拉麵套餐爆機（通關魔人布歐篇）後完成支線任務「然後又被襲擊的村民」後獲得