雪人兄弟 Snow Bros. Classic 30周年街機回歸變手遊

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Snow Bros. 雪人兄弟 手遊】1990年代遊戲機中心的休閒過關遊戲，除《泡泡龍》（Bubble Bobbles）外，另一款最多人玩的就是曾經是雅達利旗下東亞企劃的街機遊戲《Snow Bros.》（雪人兄弟），可惜在1994年公司破產後再沒有新作推出；最後IP落在一家手遊公司，終於將30年前經典在iOS / Android手機上重現！

雪人兄弟街機遊戲1990年推出，與《泡泡龍》一度成為遊戲機中心休閒遊戲之首【Mobirix】

【點擊免費預訂】雪人兄弟 Snow Bros. Classic iOS版

【點擊免費登記】雪人兄弟 Snow Bros. Classic Android版

手遊公司 Mobirix 取得1990年《Snow Bros.》遊戲版權，推出iOS / Android《Snow Bros. Classic》手機遊戲。給未玩過《雪人兄弟》的朋友介紹一下，遊戲以回合過關制，控制主角雪人兄弟Nick、Tom將版圖敵人變成雪球，並踢走雪球擊敗它們，備有多至100關的大冒險，手遊版將保留街機玩法，包括藥水增強角色能力：加速角色、加強雪球威力、增加射擊距離，甚至變大及無敵狀態清場！原本 Mobirix 將《Snow Bros.》的推出日期定於1月22日，但上星期突然延遲推出。

+7
+6
+5

Snow Bros. Classic玩法影片

雪人兄弟手遊 《Snow Bros. Classic》 現於iOS（Apple Store）及Android（Google Play）平台接受免費預約下載，據顯示將於2020年1月29日開放下載。

拜唔拜年都啱睇！5 隻打發時間免費手機遊戲　iOS﹑Android 通殺
2020年十大期待遊戲有2隻已搶先推出　亦有幾隻宣布延期……
【武漢肺炎】《瘟疫公司Plague Inc.》手遊神作警剔世人疫症可怕
【FFBE幻影戰爭】FF最新手遊日本大受好評　國際版2020年推出預定
2019年跨平台遊戲營收排名　免費手遊輕鬆大勝單機作哪款最強？
全球100大最好賺創作品牌　Pokemon/米奇老鼠/Marvel邊個最勁？
《Ultraman》Netflix版咸蛋超人出手遊　劇情完整收錄＋原創要素
騰訊控國產手遊《全民槍戰》抄襲《穿越火線》地圖　獲賠逾4500萬
6歲男童打手遊瘋狂課金N萬元震驚父母　去信Apple尋求解決點收科?
手遊《一拳超人：最強之男》上手玩：角色互連易得 SSR難求？
《Final Fantasy XV》未玩完？日中韓聯合開發手遊MMORPG
【一拳超人 Cosplay】傳說中港版埼玉老師登場！戴耀明扮相超神似
《賽馬娘Pretty Derby》手遊終於等到！2020年與動畫2期同步推出
成人遊戲系列新作手遊「動作對魔忍」玩後感：始終比唔上崩壞3rd
【和平精英】冬奧選手打機不懂滑雪板 網民吐糟李妮娜：我教你滑
《Marvel Super War》上手玩：不止《傳說》換皮、Fans 收貨
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。