雪人兄弟 Snow Bros. Classic 30周年街機回歸變手遊

【Snow Bros. 雪人兄弟 手遊】1990年代遊戲機中心的休閒過關遊戲，除《泡泡龍》（Bubble Bobbles）外，另一款最多人玩的就是曾經是雅達利旗下東亞企劃的街機遊戲《Snow Bros.》（雪人兄弟），可惜在1994年公司破產後再沒有新作推出；最後IP落在一家手遊公司，終於將30年前經典在iOS / Android手機上重現！

雪人兄弟街機遊戲1990年推出，與《泡泡龍》一度成為遊戲機中心休閒遊戲之首【Mobirix】

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手遊公司 Mobirix 取得1990年《Snow Bros.》遊戲版權，推出iOS / Android《Snow Bros. Classic》手機遊戲。給未玩過《雪人兄弟》的朋友介紹一下，遊戲以回合過關制，控制主角雪人兄弟Nick、Tom將版圖敵人變成雪球，並踢走雪球擊敗它們，備有多至100關的大冒險，手遊版將保留街機玩法，包括藥水增強角色能力：加速角色、加強雪球威力、增加射擊距離，甚至變大及無敵狀態清場！原本 Mobirix 將《Snow Bros.》的推出日期定於1月22日，但上星期突然延遲推出。

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Snow Bros. Classic玩法影片

雪人兄弟手遊 《Snow Bros. Classic》 現於iOS（Apple Store）及Android（Google Play）平台接受免費預約下載，據顯示將於2020年1月29日開放下載。