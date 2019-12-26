成人遊戲系列新作手遊「動作對魔忍」玩後感：始終比唔上崩壞3rd

如果是你名「紳士」，可能已有留意到著名重口味成人遊戲系列《對魔忍》的手遊新作「動作對魔忍」（暫譯，原名《アクション対魔忍》）已經推出；單是「對魔忍手遊」已甚有綽頭，更非市面上常見的低成本RPG/轉珠而是全3D動作遊戲，當然要試玩和報告了。

什麼？你沒聽過對魔忍？

對宅界認識較多的「老司機」們就算沒有玩過，也肯定聽過「對魔忍」（対魔忍アサギ）這個名字；在宅界中相當知名的一個梗「感度3000倍」也是由對魔忍系列而來。

對魔忍系列女主角「井河淺蔥」（井河 アサギ），感度3000倍的女人。

對魔忍是由BLACK LiLiTH開發的一系列成人遊戲，亦已衍出生漫畫、動畫、小說等其他媒體作品。對魔忍的故事設定是有「魔族」存在的近未來世界，而專門對抗魔族的忍者便是「對魔忍」。對魔忍除了要接受嚴格的忍術訓練外，更大都有著特別的血統，因而可以使用各種異能，例如操縱雷電、將自身部份獸化等等（但當然在遊戲中大部份時間對魔忍們都是負責被凌辱）。

尺度問題不能貼太那個的圖，這個差不多就是極限了，圖為系列10周年作《對魔忍Zero》。

對魔忍系列除了畫風較硬派外，在性描寫上更包括強姦、凌辱、調教、觸手、雙性人（扶他）、異種奸、性奴隸、NTR等較重口味玩法；以至虐待、酷刑、人體改造、人體爆破等獵奇內容，即使在百無禁忌的R18遊戲世界裡也是相當硬核。但與此同時，對魔忍系列也有著十分完整的世界觀和人物設定，以及橫跨系列多個作品的綿密劇情和人物關係，各種元素加起來形成對魔忍系列獨特的魅力。

動作對魔忍又係點玩法？

而今次的「動作對魔忍」由於是在Google Play / App Store正式推出的遊戲，因此遊戲自然是十分健全的全年齡向，沒有任何18禁成份。不過想當然的性感、福利、「殺必死」自然是各種滿載，先不說穿著緊身衣、身材姣好的對魔忍們本來就十分煽情，而遊戲內更有不少露出度高的外觀服裝可供選購，服務對像十分明顯。

注意iOS版因為蘋果方面的審視尺度問題，比起Android版對遊戲表現手法作出了進一步修正，簡言之就是露出度降低了，對此很在意的朋友就要好好考慮在哪個平台上遊玩了。

《動作對魔忍》是個手機3D動作遊戲。提到動作手遊很自然會想起《崩壞3rd》，雖然不是什麼動作手遊都拿它來比，但打開《動作對魔忍》後，你很難相信它沒有借鑑過崩壞3：相似度甚高的戰鬥操作和UI配置、一個角色配置1件武器和三件防具（崩3的叫聖痕、對魔忍的叫支援角色）、「時空斷裂」系統（極限閃避成功後自身以外的時間流動減慢的系統）、以至會自爆的機甲蜘蛛等等，令有玩崩壞3的人相當有親切感。

Witch Time

當然動作遊戲的玩法、系統大都比較接近，也不是要說誰仿傚誰（就如《崩壞3rd》早期也是光明正大地模仿《Bayonetta》）；但以game論game，若崩壞3rd作為動作手遊的標準，那市面上絕大部份動作手遊都是未達標了，這隻動作對魔忍也不例外。

動作遊戲首重畫面，《動作對魔忍》畫面說不上上乘，無疑是比不上《崩壞3rd》、《失落的龍絆》等以畫面精致見稱的作品；但若以手機遊戲來說，也是合格有餘了。

還算可以的畫面

近未來 / Cyberpunk作品中必然會出現的港式霓虹燈場景

斬擊的手感和打擊感也算不錯，但是動作流暢度就明顯不足：角色的肢體動作略為生硬，尤其是閃避和被打中後的硬正動作都不夠流暢自然；就算是普通攻擊的連斬，其實是在攻擊與攻擊之間大多以瞬間接續來「偷格」，而非真正的一連串動作，這點只要細心看就會發現有差距。同時，斬擊和移動的動作相對緩慢，但是閃避卻是一瞬間就閃到一個較遠的位置，也構成一種微妙的不協調。

+ 4 + 3 + 2

人物模組方面亦可再作改進：當你玩過《崩壞3rd》或者一些製作較精緻的韓國3D手遊（Closers M之類）後，就很難對這種程度的建模感到滿足了：除了材質不夠自然外，更主要是物理效果不足，只有一定程度的乳搖和髮尾能作相當有限的擺動。

操作上，其中一個很影響遊戲體驗的地方是鏡頭非常不靈活：不知道是bug、是遊戲的多點觸控沒做好還是我操作手勢不好，常常在移動中或移動後就沒法操作鏡頭，往往要停下來才能移動鏡頭方向，相當不便。

系統方面，雖然動作對魔忍不像崩壞3rd般有換人系統，但相對地每個角色都有多種技能和招式，在戰鬥中可透過特定方式施展；另外支援角色也會有不同被動和主動技能，可玩出多種不同組合，遊戲是比較有趣的地方。

角色技能可透過配置不同屬性的支援角色來追加額外效果，是頗有心思的設計。

一個要讚的地方當然是遊戲中各位對魔忍和立繪了，這種近2000年前後、線條較粗用色較沉實的畫風實在很吸引我這類老人家，另外遊戲在配音方面也沒有手軟，劇情全配音，支援角色也在戰鬥中有很多語音表現，是遊戲一大樂趣。

可愛歸可愛，但是又要界限突破啊...

最後一點就是雖然我未算玩得很深入，但目前感覺遊戲肝度頗高，各種強化和設施改造都需要大量素材；不過也可能只是因為初起步什麼都沒有，到推進到一定進度後就會變輕鬆這樣吧。還有一點個人非常不滿意的是，你說武器、支援角色這些要抽蛋，服裝要用錢買，已經是手遊常態了沒什麼好說，但是在可用角色只有3個的情況下還要只能選用一個，其餘兩個要付費或在遊戲內儲石才能解鎖，就未免有點太過份了...

十連無UR，垃圾遊戲（不對）

解鎖一個角色要800石，等同遊戲中20抽，換算起來大概5千多日圓。

從圖鑑可知目前內容量還不算太多

總結：雖然對魔忍好正 但唔玩都無咩損失

遊戲本身不算特別出眾，但始終對魔忍還是很吸引；如果你對「對魔忍」很感興趣，那當然還是可以一玩。目前遊戲的內容還說不上豐富（主線才5章一下子就打完了），不過如果開發和營運有心製作的話，要持續為遊戲添加新內容理應不太困難。而若果你說你無R18不歡的話，現時也有由DMM營運的R18對魔忍網頁遊戲，有興趣可自行估狗一下。