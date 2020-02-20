因應武漢肺炎疫情Sony不參加PAX East 最後生還者第二章試玩吹告

武漢肺炎（新型冠狀病毒 / COVID-19 / 新冠肺炎）肆虐全球，除了令一眾市民要到處撲口罩等衛生用品外，亦影響許多活動及展覽的日程，而最近首當其衝的就是即將於2月27日假美國波士頓舉行的PAX East。

雖然香港玩家未必太關心，但PAX East對遊戲業界來說是個相當重要的展覽，許多大廠都會在此設置攤位和試玩，Sony原本亦預定會參展（注意：Sony早已表明不會參加E3，但卻表示會出席PAX East），亦有官方部落格中發出貼文羅列將展出的試玩陣容，包括《FF7 Remake》、《Iron Man VR》等，以及有最重要的世界首次公開的《最後生還者II》（The Last of US Part II）實機試玩。

然而在今日（2月20日），Sony在該貼文中加上一段Update，指「因應武漢肺炎疫情，Sony決定取消參加今次PAX East」，並「認為這是最安全的選擇，雖然對未能參展感到遺憾，但員工的健康和安全是我們的最優先考慮」。

同時，最後生還者II的開發團隊Naughty Dog亦在推特上發文指他們將不會參加PAX East：

We’re so sad to have to miss PAX East! We were really looking forward to meeting you and seeing your reactions to the demo. Although we know this makes the wait until May 29 a bit harder, we appreciate your understanding. Don’t worry, we’ll have more to share closer to launch. https://t.co/tIJ0Z7Ztcs — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 19, 2020

固然健康最重要，但錯過了《最後生還者II》的試玩機會和情報也是令人心痛，唯有希望團隊在5月29日遊戲正式發售日之可以經其他途徑釋出試玩讓玩家們過過癮了。