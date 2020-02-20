因應武漢肺炎疫情Sony不參加PAX East 最後生還者第二章試玩吹告

遊戲動漫
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武漢肺炎（新型冠狀病毒 / COVID-19 / 新冠肺炎）肆虐全球，除了令一眾市民要到處撲口罩等衛生用品外，亦影響許多活動及展覽的日程，而最近首當其衝的就是即將於2月27日假美國波士頓舉行的PAX East。

雖然香港玩家未必太關心，但PAX East對遊戲業界來說是個相當重要的展覽，許多大廠都會在此設置攤位和試玩，Sony原本亦預定會參展（注意：Sony早已表明不會參加E3，但卻表示會出席PAX East），亦有官方部落格中發出貼文羅列將展出的試玩陣容，包括《FF7 Remake》、《Iron Man VR》等，以及有最重要的世界首次公開的《最後生還者II》（The Last of US Part II）實機試玩。

然而在今日（2月20日），Sony在該貼文中加上一段Update，指「因應武漢肺炎疫情，Sony決定取消參加今次PAX East」，並「認為這是最安全的選擇，雖然對未能參展感到遺憾，但員工的健康和安全是我們的最優先考慮」。

同時，最後生還者II的開發團隊Naughty Dog亦在推特上發文指他們將不會參加PAX East：

固然健康最重要，但錯過了《最後生還者II》的試玩機會和情報也是令人心痛，唯有希望團隊在5月29日遊戲正式發售日之可以經其他途徑釋出試玩讓玩家們過過癮了。

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