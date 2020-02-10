《Joker小丑》華堅馮力士奪奧斯卡男主角！淺談英雄電影發展史

今屆《奧斯卡金像獎2020》揭盅，一如外界所料，華堅馮力士憑《JOKER 小丑》大熱奪得最佳男主角獎。生於波多黎各的華堅馮力士，過往三度獲奧斯卡提名，而「小丑」這個角色，早已為他帶來金球獎、英國電影及電視藝術學院的影帝殊榮。 （文：比利／編：林勇）

華堅馮力士演活被社會迫壓，繼而入魔的小丑（電影劇照）

過往美國超級英雄電影，為外界視為「商業片」，即使獲提名或得獎都以幕後技術獎為主，直到2009年，已故影星希夫烈格憑《蝙蝠俠：黑夜之神》小丑一角，榮登最佳男配角寶座，雖然他他無法親自領獎，但開始令影評人明白，英雄電影同樣可登大雅之堂，同樣可視為藝術創作。

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2018年，霍士電影《盧根》入圍奧斯卡最佳改編劇本獎，此片是曉治積曼「X-MEN狼人外傳」三部曲最終章，電影風格大走寫實路線，狼人Wolverine由不死英雄逐漸轉成凡人，一樣會老、一樣會死。去年MARVEL大放異彩，《復仇者聯盟4》固然成為全球影壇焦點，為十年漫威宇宙帶來最高潮的戲碼，而幾乎全黑人上陣的《黑豹》，單是奧斯卡獲七項提名，最後贏得最佳服裝設計及最佳製作設計。

筆者至小喜歡看英雄電影，80年代初，有基斯杜化李夫主演的多套《超人》，80、90年代有《蝙蝠俠》，千禧年代開始有《X-MEN變種特攻》、SONY版本《蜘蛛俠》、《神奇四俠》、基斯杜化路蘭執導《蝙蝠俠：黑夜之神》等，尤其2008年上映的《IRONMAN鐵甲奇俠》，不僅成就了羅拔唐尼，甚至挽救財困的MARVEL，繼而展開MCU漫威宇宙。

湯賀蘭成功遊說SONY高層，令新版蜘蛛俠繼續加入MCU（《蜘蛛俠決戰千里》電影劇照）

自迪士尼收購MARVEL STUDIO後，漫威電影及商品加快發展，一年上映兩、三齣電影，將來甚至有DISNEY +美劇登場，單是今年排期已有《黑寡婦》及《永恆族》，明年有梁朝偉參演的《上氣SHANG CHI》。隨著IRON MAN、美國隊長及THANOS退出漫威宇宙「第三階段」，看來MARVEL STUDIO不急於在「第四階段」初期，再花十年時間營造新奸角，而是先引入更多新英雄，看誰能夠「一夜成名」，可能隨時成為新一代復仇者聯盟的話事人。

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反觀歷史更悠久的DC電影，華納電影公司最初想倣效漫威宇宙，繼而在2013年起，陸續推出《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人》、《正義聯盟》等，但成績未算理想，反觀獨立的《神奇女俠》大收旺場，以色列小姐姬嘉鐸成為一線女星；溫子仁執導的《水行俠》，積遜莫瑪同樣上位，甚至擔正APPLE TV主打美劇《SEE》。筆者覺得《正義聯盟》內容不算差，只是覺得華納太急進，希望DC宇宙的成績，一躍追近漫威宇宙，結果觀眾對部分英雄人物認識不深，加上賓艾佛力版本的蝙蝠俠，未能做到智勇雙全的感覺，令到《正義聯盟》票房欠佳，打亂華納公司部署DC宇宙。

《沙贊》娛樂性豐富，希望有續集（《沙贊》電影劇照）

其實過往DC電影也有佳作，包括鬼才添布頓執導的首兩集《蝙蝠俠》、基斯杜化路蘭《黑夜之神》三部曲，還有上文提到的《水行俠》與《神奇女俠》。筆者去年看過《沙贊》頗有好感，沙贊本身集合六眾神之力，理論上能力與超人匹敵，加上本身中學生變身設定，帶來幽默輕鬆效果；筆者上星期戴口罩入戲院捧小丑女場，曾獲奧斯卡及金球像提名的瑪格羅比，有份監製《猛禽小隊：解瘋小丑女》，她的演出比起《自殺特攻》更放更癲，且加入類似《死侍》的第四道牆，即「望看熒幕跟觀眾說話」，而電影亦明顯有女性主義味道，配合荷里活影圈盛起的ME TOO﹝女權運動﹞浪潮。如永高所說，《猛禽小隊》部分動作場面，有點像昔日港產片，也許勾起我們港人回憶；五名女角各有平衡戲份，部分男角成為「花瓶」﹝行行企企戲份不多﹞，筆者覺得電影不俗，只嘆在目前新冠肺炎﹝武漢肺炎﹞疫情下，戴口罩看戲實在有點辛苦。

《猛禽小隊》女權至上，小丑女癲喪表現吸引觀眾入場（《猛禽小隊》電影劇照）