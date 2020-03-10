Ultimate Football Club 冠軍球會：FIFPro 官方授權！自由度極大

《Ultimate Football Club：冠軍球會》由 FIFPro 官方授權，卡牌遊戲般的球員育成系統﹑球員轉會交易，以及實時控制球員賽埸抉擇，《Ultimate Football Club：冠軍球會》能同時帶來多方面的足球手機遊戲體驗。

FIFPro 官方授權

《Ultimate Football Club：冠軍球會》由意甲球隊「祖雲達斯」，及德甲球隊「拜仁慕尼黑」代言， FIFPro 官方授權下，遊戲內的球員都有著真實外觀。每賽季定期更新球員數據，把各聯賽球隊﹑球員百分百還原到遊戲之中，滿足不同球隊的粉絲。

FIFPro官方授權，祖雲達斯、拜仁慕尼黑代言（官方圖片）

你就是領隊

每個球迷都應該有幻想過，當自己是球隊的管理層時，將會如何組織陣容和安排戰術。《Ultimate Football Club：冠軍球會》中，有多個陣容和戰術配搭和切換，更設有自由轉會市場，隨時為你的球隊出售或購入球星，組織專屬你的最佳陣容。

球會建設、佈陣、比賽戰術及操作，均自由您操控。球員轉會﹑交易，組織最佳陣容（官方圖片）

球員育成系統，A級球星也可以升到SSS（官方圖片）

球員育成

球迷多少也會有一﹑兩個情有獨鍾的球員，就算數據如何，也想在自己的陣容中為他留一席位。《Ultimate Football Club：冠軍球會》為玩家帶來球星養成計劃，可以提升球員不同的屬性，學習每個球員的獨特技能，就算是 A 級球員也可以升到 SSS 級的超級球星。

獨創的英雄時刻，在彈指間臨場作出正確的選擇，「傳停帶射」都由玩家操作（官方圖片）

實時操作

《Ultimate Football Club：冠軍球會》並非一鍵過關的遊戲，玩家可以帶著自己組成的陣容，在球埸上實時控制攻守。獨創的英雄時刻，在彈指間臨場作出正確的選擇，「傳停帶射」都由玩家操作。當玩家打造出滿意的球隊時，更可以在線上進行 PVP 對戰，隨時隨地與好友或全服玩家進行球技切磋，證明你的球隊才是最強。

雙平台上架

《Ultimate Football Club：冠軍球會》找來香港知名評述員 - 鍾志光，用全廣東話旁述每埸球賽，香港的玩家更有代入感。《Ultimate Football Club：冠軍球會》預計將於 3 月 10 日發布，更提供豐富的新手福利，送球星「保羅戴巴拿」，而新手抽卡亦可選至滿意為止。iOS 和 Android 的玩家也不要錯過。

《Ultimate Football Club：冠軍球會》「立即註冊」：

iOS、Android（按此）