The Last of Us HBO美劇化決定 編輯私心5部求美劇化遊戲之選

萬眾期待的PS4大作The Last of Us Part II 最後生還者第2章即將推出,此系列亦迎來多媒體跨平台發展,剛剛就公布了美劇化的消息。

頑皮狗工作室(Naughty Dog)宣布和HBO合作將《The Last of Us》改編為劇集,劇本將由頑皮狗副總裁兼遊戲主編劇Neil Druckmann及《Chernobyl》(切爾諾貝爾:傷心的兒童)製作人及編劇Craig Mazin聯手操刀。至於劇集製作則由HBO、Sony Pictures Television(索尼影視電視公司)以及Playstation三方聯手。

Craig Mazin

The Last of Us不單有著近年很受歡迎的後啟示錄舞台,亦因為在遊戲過程中除了戰鬥外亦有很多關於人性以及喬伊、艾莉的父女情描述,用來改編作劇集大概是再適合不過。不過卡士和預定上映日期等就未有公布。

The Last of Us Part II 5月29先出,仲要等多兩個幾月...

講開又講,其實很多遊戲都有相非常出色的劇情,如果改編得宜,會是很好劇集劇本,順便提提自己認為值得美劇化的5個遊戲系列:

Assassin's Creed 刺客信條系列

雖然已經有電影版和Netflix動畫版,不過前者評價一般,後者就更是沒什麼人討論。其實刺客系列有著龐大的世界觀設定和綿密的劇情,不論是Altair、Ezio、Edward還是現代的刺客集團成員故事都非常適合拍成劇集。想像一下Altair將自己反鎖在石室中,或是Ezio以伊甸碎片的力量將訊息傳遞給Desmond等名場面被拍成劇集或電影,肯定非常好看。

個人(應該很多人也是)在刺客系統中最喜歡的角色就是Eizo

Uncharted 秘境探險系列

頑皮狗工作室另一叫好又叫座之作,其實這遊戲玩起來就是已經很像一部劇集,實際拍出來應該也會很好看。而其實Uncharted已拍板電影化,由蜘蛛仔湯荷蘭和麥克華堡主演,預定今年年尾上映。不過電影拍攝方面似乎不太樂觀,到目前為止已經換了6個導演!希望最後平安殺青,出來也不令人失望啦!

其實筆者自己也覺得Uncharted是屬於「睇人玩好過自己玩」的遊戲,畢竟觀賞性太強了,拍成劇集/電影是正適合。

Bioshock 生化奇兵系列

Bioshock系列的劇情一向為人稱道,尤其最後一集Bioshock Infinite的plot twist更是神級,加上Steampunk世界觀只要道具、佈景做得夠好已很有睇頭。不過仔細想的話Bioshock大概拍成電影比劇情適合(始終劇情量不夠RPG遊戲那麼多)。是說上個月港服PS Plus免費遊戲正是Bioshock Collection,不說那麼多去重溫經典先。

Bioshock Infinite,神作不解釋

Red Dead Redemption 碧血狂殺系列

不用說太多了吧,西部牛仔、恩怨情仇,還有比這更適合的劇集題材嗎?

Sekiro 隻狼

Game of the Year 2019,隻狼的遊戲性、藝術性和劇本水準毋庸置疑,細想之下其實隻狼很適合拍成劇集,不論是隻狼面對各個強敵、和葦名一心亦敵亦友的關係、和九郎的主僕情誼到,如果拍成劇集應該都很有看頭。不過如果拍成美劇的話又很可能捉不到那種東方味(應該很容易會變成奇諾那套浪魂47般...),日劇的話可能又會(因成本和預算問題)拍不出好的動感和視覺效果。如果至少能以浪客劍心電影版的級數來拍成電影也許會很有看頭...