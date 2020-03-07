The Last of Us HBO美劇化決定 編輯私心5部求美劇化遊戲之選

萬眾期待的PS4大作The Last of Us Part II 最後生還者第2章即將推出，此系列亦迎來多媒體跨平台發展，剛剛就公布了美劇化的消息。

頑皮狗工作室（Naughty Dog）宣布和HBO合作將《The Last of Us》改編為劇集，劇本將由頑皮狗副總裁兼遊戲主編劇Neil Druckmann及《Chernobyl》（切爾諾貝爾：傷心的兒童）製作人及編劇Craig Mazin聯手操刀。至於劇集製作則由HBO、Sony Pictures Television（索尼影視電視公司）以及Playstation三方聯手。

Craig Mazin

The Last of Us不單有著近年很受歡迎的後啟示錄舞台，亦因為在遊戲過程中除了戰鬥外亦有很多關於人性以及喬伊、艾莉的父女情描述，用來改編作劇集大概是再適合不過。不過卡士和預定上映日期等就未有公布。

The Last of Us Part II 5月29先出，仲要等多兩個幾月...

講開又講，其實很多遊戲都有相非常出色的劇情，如果改編得宜，會是很好劇集劇本，順便提提自己認為值得美劇化的5個遊戲系列：

Assassin's Creed 刺客信條系列

雖然已經有電影版和Netflix動畫版，不過前者評價一般，後者就更是沒什麼人討論。其實刺客系列有著龐大的世界觀設定和綿密的劇情，不論是Altair、Ezio、Edward還是現代的刺客集團成員故事都非常適合拍成劇集。想像一下Altair將自己反鎖在石室中，或是Ezio以伊甸碎片的力量將訊息傳遞給Desmond等名場面被拍成劇集或電影，肯定非常好看。

個人（應該很多人也是）在刺客系統中最喜歡的角色就是Eizo

Uncharted 秘境探險系列

頑皮狗工作室另一叫好又叫座之作，其實這遊戲玩起來就是已經很像一部劇集，實際拍出來應該也會很好看。而其實Uncharted已拍板電影化，由蜘蛛仔湯荷蘭和麥克華堡主演，預定今年年尾上映。不過電影拍攝方面似乎不太樂觀，到目前為止已經換了6個導演！希望最後平安殺青，出來也不令人失望啦！

其實筆者自己也覺得Uncharted是屬於「睇人玩好過自己玩」的遊戲，畢竟觀賞性太強了，拍成劇集/電影是正適合。

Bioshock 生化奇兵系列

Bioshock系列的劇情一向為人稱道，尤其最後一集Bioshock Infinite的plot twist更是神級，加上Steampunk世界觀只要道具、佈景做得夠好已很有睇頭。不過仔細想的話Bioshock大概拍成電影比劇情適合（始終劇情量不夠RPG遊戲那麼多）。是說上個月港服PS Plus免費遊戲正是Bioshock Collection，不說那麼多去重溫經典先。

Bioshock Infinite，神作不解釋

Red Dead Redemption 碧血狂殺系列

不用說太多了吧，西部牛仔、恩怨情仇，還有比這更適合的劇集題材嗎？

Sekiro 隻狼

Game of the Year 2019，隻狼的遊戲性、藝術性和劇本水準毋庸置疑，細想之下其實隻狼很適合拍成劇集，不論是隻狼面對各個強敵、和葦名一心亦敵亦友的關係、和九郎的主僕情誼到，如果拍成劇集應該都很有看頭。不過如果拍成美劇的話又很可能捉不到那種東方味（應該很容易會變成奇諾那套浪魂47般...），日劇的話可能又會（因成本和預算問題）拍不出好的動感和視覺效果。如果至少能以浪客劍心電影版的級數來拍成電影也許會很有看頭...