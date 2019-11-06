《Fallout 76》澳洲可退款　香港消委會可借鏡

著名電子遊戲《Fallout》系列承接前作口碑，去年推出續作《Fallout 76》引爆網絡熱話，劣評如潮。各地玩家「中伏」後紛紛要求退款，惟遊戲製作商Bethesda拒絕退貨要求，只回覆「已下載遊戲的玩家將無權退貨」。澳洲競爭和消費管理委員會（ACCC）11月1日宣布，裁定ZeniMax（Bethesda母公司）涉嫌違反《澳洲消費者法》，ZeniMax終承認玩家有權退款。

Fallout 76（遊戲截圖）

《Fallout 76》有如瑕疵品

遊戲低質致ACCC介入，原因不僅「不好玩」。《Fallout 76》的失敗遠超於遊戲內容，它甚至未達遊戲本份。ACCC在聲明中表示，玩家在體驗《Fallout 76》時遇到大量遊戲缺陷，包括伺服器無法登入、延遲、畫面跳格、顯示錯誤等，嚴重影響玩家。

根據《澳洲消費者法》，企業有責任為出現瑕疵的產品提供維修、換貨、退款等服務。ZeniMax最初不退款的決定，是「涉嫌誤導擁有退款權利的澳洲消費者」。在ACCC介入事件後，ZeniMax願意為上年11月至今年6月間申請退貨的玩家安排退款，惟退款後不能再進入遊戲。ZeniMax亦應ACCC要求，在服務條款中修改退貨部分，以令消費者了解他們在《澳洲消費者法》下的權益。ACCC總幹事指出：「當消費者購買產品時，便自動獲得保障，售賣方須確保他們的退款及退貨措施不會違反《澳洲消費者法》。」

《Fallout 76》全球發行，澳洲玩家透過ACCC爭取退款，某程度上反映當地保障消費者的制度完善。澳洲法例賦予ACCC調查、執法權力，ACCC亦能代表消費者控告商戶。反觀香港消委會，雖過去的抽查工作值得肯定，但至今仍無實權進行執法工作，也無法代消費者對企業進行訴訟。香港消委會尚有餘力，可以做得更多。

（遊戲截圖）

是時候討論「集體訴訟」了嗎？

隨網上遊戲平台普及，「上網買Game」漸成市民習慣。不過「遊戲」性質特殊，部分介乎服務與產品之間，退貨規定難以劃一。以具故事線的遊戲為例，大多數玩家只在第一次遊玩感到有趣，若將退貨限期定得過長，遊戲生產商將難以營運。但是，若將退貨期定得過短，玩家根本未及知道遊戲充滿瑕疵。

為應對不同性質的消費者權益爭議，政府可研究「集體訴訟權」是否可行。消費者權益爭議牽涉眾多市民，但若由市民個別向企業提控，成本高、耗時長，市民往往不願為幾百港元挑戰大企業。

集體訴訟，也稱代表人訴訟，能夠讓受同一爭議影響的消費者，委託一位代表進行來訴訟。以《Fallout 76》為例，在集體訴訟的情況下，《Fallout 76》玩家能聯合挑戰Bethesda不退款的決定，將零散而眾多的個案集合，讓廣大消費者得到挑戰大企業的機會。香港政府是時候將「集體訴訟」放上議程，節省消費者與大企業對簿公堂的成本，從根本保障消費者的法律權益。