【新冠肺炎】西甲FIFA電競冠軍出爐！巴塞被逼退賽皇馬靠屈贏波？

【武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）】疫情蔓延至歐洲令多個聯賽暫停，在各國政府呼籲下，群眾都把焦點放到家中能進行的活動上，減少外出。上週，宅民黨也報道過西甲停賽改踢《FIFA 20》電競比賽的活動，而第一屆的「西甲電競盃」結果終於出爐，想不到又是那熟悉的球隊。

皇馬又贏

由西甲 20 隊派出球員出戰的「西甲電競盃」，在香港時間星期六至一凌晨開踢，星期一的決賽由皇家馬德里的阿辛斯奧（Asensio），大戰雷加利斯的艾達雷布（Aitor Ruibal）。阿辛斯奧最終以 4:2 勝出比賽，其中更有兩球是控制自己的《FIFA 20》角色射入。雖然阿辛斯奧的《FIFA 20》技術不錯，穿越傳球到位，起腳的 timing 和力度都很大威脅，但坦白說皇馬球員數據真的高幾班，艾達雷布能踢入決賽已經很利害。而皇馬不只是現實的勁旅，今次更令阿辛斯奧一嘗《FIFA 20》電競冠軍的滋味。

阿辛斯奧勝出比賽後，興奮得馬上把喜悅上傳到 Twitter 和球迷分享，不知道事情來龍去脈的話，可能以為他真的贏了西甲聯賽冠軍。

網民笑稱，受 ACL 重創而休賽多時的阿辛斯奧，在休息期間也不忘「練波」，不過是訓練《FIFA 20》的球技。適逢這段西甲停賽，以及受傷的時期，阿辛斯奧會不會嘗試成為遊戲直播主，甚至電競選手呢？

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作為《PES 2020》封面的合作球隊巴塞，Konami 又怎會容許巴塞球員出席《FIFA 20》的相關活動

皇馬最大對手「不戰而敗」

現實足球中，西甲近 20 年都是皇馬、巴塞之爭，但今次的「西甲電競盃」就被外力干擾下，打破了這個勢力平衡。本來比賽由西甲 20 隊各派出一名球員參賽，而巴塞早已經決定好由沙治羅拔圖（Sergi Roberto）出賽。可是，巴塞其實是 Konami 旗下足球遊戲《PES》的合作球隊之一，因此 Konami 出手阻攔巴塞出席今次用《FIFA 20》比賽的「西甲電競盃」，防止合作球隊幫《FIFA 20》宣傳。同時，另一《PES》合作球隊馬略卡也退出比賽，因此，皇馬在沒有勁敵巴塞下，輕鬆取勝（筆者把現實情況代入遊戲的形容，阿辛斯奧是真的識玩《FIFA 20》）。

阿辛斯奧大戰艾達雷布比賽精華：