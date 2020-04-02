Resident Evil 3生化危機 3豪華版開箱！Jill 模型還原度「太高」

《Resident Evil 3》（生化危機 3／Biohazard RE：3／惡靈古堡 3）將在 4 月 3 日推出，但作為《Resident Evil》系列的粉絲，已經急不及待想玩到這接承接《Resident Evil 2》（生化危機 2）的高質重製作品。宅民黨率先收到《Resident Evil 3》豪華版（Collector’s Edition），遊戲推出前先一起開箱豪華版的內容，近距離欣賞重製後的 Jill（吉兒）吧。

↓↓↓《Resident Evil 3》（生化危機 3）豪華版開箱影片（點圖播放）↓↓↓

經典道具箱設計

玩過《Resident Evil》系列的玩家，都一定會記得遊戲內極具特色的兩個物件－打字機和道具箱。《Resident Evil 3》豪華版用上遊戲中的道具箱設計，玩家有如在遊戲打開取道具一樣，豪華版的內容物全部收入其中。

Resident Evil 3生化危機 3豪華版開箱！（陳錦洪 攝）

豪華版包裝用回遊戲中的道具箱設計（陳錦洪 攝）

道具箱上印有「S.T.A.R.S.」小隊（Raccoon City 特殊戰略及救援部隊）的徽章（陳錦洪 攝）

+ 3 + 2

打開豪華版的包裝，首先會看到的是《Resident Evil 3》的遊戲光碟，以及特別原聲光碟。首批玩家可以獲得 Jill 原版的背心短裙造型和 Carlos（卡洛斯）的經典中分髮型（和重製版完全是兩個人），遊戲碟上印有《Resident Evil 3》和兩名主角一樣重要的角色－Nemesis（追跡者），玩家也將會於遊戲中一直在 Nemesis 的威脅下過關。原聲 CD 收錄新曲＋原曲重製共 45 首音樂，當中包括全新的《Resident Evil：Resistance》曲目。

Raccoon City 地圖和畫集（陳錦洪 攝）

收錄登埸角色的設定和介紹（陳錦洪 攝）

地圖背後有一張類似報紙設計的海報（陳錦洪 攝）

遊戲畫集內藏過關攻略？

玩《Resident Evil》不看攻略，可說是不太可能的事。並非說過關流程要對住攻略打，而是《Resident Evil》太多隱藏和收集元素，不看攻略難以自行發現所有隱藏內容。《Resident Evil 3》豪華版的畫集《Project：N》可能是最先的遊戲攻略，畫集內藏登埸角色的設定和圖集，更會透露部分收集元素的位置。而 Raccoon City 地圖雖然對遊戲攻略沒有幫助，但背面的報紙式廣告，內容和圖畫有趣，令玩家更了解和代入《Resident Evil 3》的世界。

Jill Vatentine 模型（陳錦洪 攝）

（陳錦洪 攝）

（陳錦洪 攝）

Jill 模型還原度「太高」

與《Resident Evil 2》的豪華版一樣，今次的重點都是遊戲角色的模型，而《Resident Evil 3》當然是女主角 Jill Valentine。重製版的 Jill 在預告登埸時，就已經在玩家間引起討論，不少人認為新版 Jill 有點大嬸 feel，而最大問題是改了原來的一字膊 top 和短裙，令玩家看到這個 Jill 有點抽離。高約 27cm 的 Jill 模型高度還原了重製版的外型，衣物﹑槍袋和鞋的材質極具質感，可是手槍只能放在手上，而不能插入槍袋有點可惜。

+ 4 + 3 + 2

《Resident Evil 3》（生化危機 3）豪華版參考售價：24,800 日圓+稅