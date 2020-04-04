Resident Evil RE3生化危機攻略｜散彈槍及全配件入手方法

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為散彈槍及其全配件入手方法。

BioHazard系列傳統，散彈槍仍然是主力武器，齊配件的散彈槍威力高、連射快、範圍不俗上彈也不慢，最重要是一槍就可打停喪屍，在趕路時非常實用。

散彈槍位置：

散彈槍位於地鐵控制室拾取水帶旁的房間內，但需要破壞剪（大力剪）才能獲得。基本上除非真的整個房間都錯過沒進過去，否則不會漏掉。散彈槍是玩家的主力武器，除非有特別原因，否則盡量收齊配件吧。

配件戰術槍托：

在市區得2顆寶石後於地鐵站入口像是點唱機般的裝置換取，各寶石的位置請見另文：

Resident Evil RE3生化危機攻略｜市區3顆寶石位置 入手腰包道具

半自動槍管：

提升散彈連發速度以及將彈夾容量提升至6發。在槍鋪獲得，由於是必經之路，除非真的很大意否則不會漏掉（沒有槍管的散彈槍性能差了一半，請務必拿取）。

彈藥架（散彈槍）：

在地下實驗室要拿取3個保險絲的地區中，第2個升降台後面，將升降台降下來就可通往寶箱。