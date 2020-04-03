Resident Evil RE3生化危機攻略｜Carlos醫院流程 守城戰心得

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為Carlos醫院部份流程。

醫院有幾個關鍵道具：錄音機、錄音帶、更衣室鎖匙和醫院身份証。由於關卡設計很多通道都要經過幾次，也沒太多空間讓你扭過去，基本上都是要全滅敵人。注意這裡的Beta獵人（β獵人）有一招一擊必殺的攻擊，如果亂用肩撞很容易自己撞上去這招秒殺攻擊的範圍內然後就Gameover。

錄音帶播放器：實驗室接待處的櫃檯上。

更衣室鎖匙：在2樓破窗跳下去花園中拾取。2樓有兩個破窗，隨便一個跳下去都可取得鎖匙，但如果從近護士站的那個破窗跳下去可順道取得突擊步槍的配件。

醫院身份証：得到更衣室鎖匙後，去員工休息室後面的房間打開儲物櫃獲得。

錄音帶：取得員工卡後，在治療室內取得。注意裡面有兩隻β獵人，強烈建議手榴彈解決。

之後將錄音帶和播放機組合，在實驗室門口使用，過完劇情就可在實驗室內取得疫苗，將疫苗拿回去對Jill使用。記得順道去手術室取補給，有大量子彈和閃光彈手榴彈。

+ 4 + 3 + 2

為Jill打完疫病後Carlos要打一波守城戰，有大量喪屍入侵，這一段很難打要有點準備。盡量利用發電機麻痺喪屍再打弱點。在斷電後會有Beta獵人在鎖上的門中破門而出，強烈建議一個手榴彈解決，然後在被破門的房間內可取得和閃光彈2個和手榴彈3個，務必去拿。撐到最後一波又會有Beta獵人和觸手喪屍，同樣手榴彈處理。最後NPC會提示你裝C4炸柱，設置好C4後撐30秒，用發電機和閃光彈很簡單。