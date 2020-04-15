FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略全敵方招式 必學臭氣攻擊

《FINAL FANTASY VII REMAKE》(FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版)有「敵方招式」的魔晶石，像原作那樣可以學到部份敵人的招式。而且有些亦頗好用，以下同大家解說：

學習四大「敵方招式」

FF7R只有四招敵方招式可供學習，但是因為部份招式有特別效果，而且不消耗MP便可使用，在HARD的某些關卡其實非常好用。想學招很簡單，便是裝上「敵方招式」魔晶石後，受到指定敵人的指定招式擊中便可。以下先提供各個可以學招的敵人資料：

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自爆

自爆可以從三種敵人處學習，包括「廢氣製造機」、「尾針爆怪」及「炸彈」，最易學的便是廢氣製造機。此招是花費2 ATB 對周圍敵人打出數千傷害，但是使用後會戰鬥不能。因為是會直接的「DEATH」，無法用「絕處逢生」來保留1HP。但是其真價在於「DEATH」其實只是即死效果，可以用「消滅」配「抗性」魔晶石來抵消。如是者就能剩下瀕死的HP打出範圍大傷害。

設定好魔晶石，玩「自爆」就不用死

吸收靈氣

吸收靈氣可以從「魅影」學習。此招是花費2 ATB在自身範圍，產生持續吸HP的靈氣圓型，集傷害與回復一身。不過回復量不多而且持續時間不長。面對少量敵人作用很少，但如果面對大量敵人也不妨一用。

根據敵人數量吸血，越多敵人越好

冰凍氣場

冰凍氣場可以從「翼蜥」學習。此招只需花費1 ATB，可造成小型的冰屬性AOE，在自身範圍維持一段時間。面對弱冰的敵人固然好用，對一些魔防低的像機械系，用了之後貼住打便可增加不少輸出。因為「吸收HP」魔晶石是可以連結「敵方招式」，可以令此招增加一點持續吸血功能。

冰凍氣場用來打蟹、機械等都很好用

臭氣

臭氣即是大家熟悉的「臭之息」，可從「毛爾波爾」學習，是HARD的神羅模擬器6星關卡。此招花費2 ATB噴出異常狀態毒氣，效果包括睡眠、沈默及中毒。對大部份人型敵人非常在行，而且在部份情況都有妙用，例如睡眠+中毒已經可長時間控場兼削血，亦有足夠時間等到ATB回滿，重整隊伍。