【新冠肺炎】Bandai Namco 捐出一億日圓予 WHO 反惹網民圍攻？

新冠肺炎疫情持續，令世界各行各業都受到影響，不少企業在這個時候都決定出一分力，為肺炎威脅早日消失作出各樣行動，遊戲界別也不在例外，只不過反應未必是一面倒讚好。

在遊戲界方面有著相當地位的 Bandai Namco 今日（4 月 16 日）就發表聲明，指會為世界衛生組織（WHO）的新冠肺炎對策基金（COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO）提供總值一億日圓的捐款。

在聲明中，Bandai Namco 的社長田口三昭提到，除了為 WHO 捐款之外，在未來仍然會以不同的商品、服務在世界各地作出支援。

在這個全球危難之時有心伸出援手，當然是好事；不過，由於 Bandai Namco 今次的捐款對象牽涉到了近日被多方批評防疫不力的 WHO，Bandai Namco 的捐款動機正在網上引起一片熱議，甚至引起了某部份玩家「罷買」、「罷玩」之聲，不知 Bandai Namco 方面又會否有進一步回應？