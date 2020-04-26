MHW ICEBORNE攻略 Master級絢輝龍裝備性能評測 武器自帶屬會超勁

Monster Hunter World Iceborne剛迎來了一次免費更新，是次推出的新魔物有Master級絢輝龍（舊稱爛輝龍）和歷戰王溟波龍，有新龍自然就有新裝備，以下為Master絢輝龍裝備性能評測。

防具 絢輝龍鎧羅系列：

雖然不像猛爆碎龍或激昂金獅般直接改變生態或變成新校服，不過絢輝龍鎧羅的整體性能仍然不俗，套裝技能2件套是毅力（根性）、4件套是滿足感極意，奶媽使用相當不錯，尤其是根性大大保障了奶媽自己的生存能力，自己不死才能為隊友補血嘛！人無事先做到世界冠軍啊。

絢輝龍鎧羅alpha：

+ 4 + 3 + 2

絢輝龍鎧羅beta：

+ 2

散件方面亦是相當不俗，alpha頭自帶屬性解放/裝填擴充LV3，雖然沒有洞，但是對仍未有解放珠的玩家來說是不錯的選擇，可以不用再帶解放護石。手的超會心+2個4洞等如天地啼皇龍的強化版，腰的無傷和腳的超會心也是很實用，應該可以加入屬性彈輕弩的防具裡。

造型上不論alpha beta染色範圍都大，alpha則是連頭盔的假髮一併染色，但是個人來說這套防具的外型實在比較一般。

+ 2

武器：

Master級絢輝龍並沒有武器掉落，相對地加入了類似冥赤龍武器的強化系統，可以用Master絢輝龍的素材來將上位絢輝龍武器強化至Master級，強化到極限後就可使用Master級客製強化。強化滿一把武器需要200point，10個重尾殼就剛好。

筆者自己的絢輝龍武器也不太齊（想當年死活刷不出賊弩...）沒法測試太多武器，而大部份絢輝龍武器即使強化上Master級，面板性能亦不是太好。但重點是有一系列絢輝龍武器自帶技能「會心攻擊『屬性』」（亦即帝皇系列），配合冥赤龍防具的套裝效果，比銀火龍防具的真屬性會心更加強。但是沒有自帶技能的絢輝龍武器就沒有什麼強化的價值了。