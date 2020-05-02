【動物之森／動物森友會】攻略｜5月魚類圖鑑、物價 鬼頭刀極罕見

【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，來到 5 月，北半球也加入了一些新的魚類和昆蟲，未知大家準備好魚飼料沒有，因為 5 月圖鑑中，有 3 條魚的稀有度都極高，包括兩條在碼頭才釣到的「鬼頭刀」和「浪人鰺」，筆者足足用了約過百個魚飼料才釣到「鬼頭刀」......祝福各位島友一次就能釣到。馬上為大家帶來 5 月魚類圖鑑、捕捉位置，以及各種魚類的物價（賣出價）。

魚飼料黑洞 — 碼頭

5 月新加入的魚類中，有 3 條都是極難刷新出現的，其中兩條正是上文提到在碼頭出現的「鬼頭刀」和「浪人鰺」，另外則是河川的「鬥魚」。筆者親身的體會是，要集齊 5 月的魚類圖鑑，就好似要釣 3 條不同的「遠東哲羅魚」一樣，光是「鬼頭刀」已用上約 7 小時（包括製作魚飼料的時間）。

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5 月新品種中最值錢的鬼頭魚（遊戲截圖）

鬥魚（遊戲截圖）

《動物之森》5 月魚類圖鑑（北半球）／全 45 種，8 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+ 41 + 40 + 39

將在 6 月於北半球消失的魚類：

在這提醒玩家們，金鱒和皇帶魚都會在 6 月就離開北半球，所以仍未釣到的玩家，記得去挑戰一下。不過大家釣「鬼頭刀」和「浪人鰺」時，應該都會釣到不少皇帶魚，沒錯「鬼頭刀」真的很難刷新......

釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有：河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭6類。當中河川、池塘及大海不難理解

懸崖上：高地瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區 出海口：河川出大海的區域 碼頭：棧橋位置

必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。固此想釣到目標，最基本就要準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著出現的時間帶，釣目標前要留意。