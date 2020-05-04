【動物之森／動物森友會】攻略｜5月昆蟲圖鑑、物價！狼蛛成絕響

遊戲動漫
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【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，5 月到來後，對北半球的島民最大的影響，可能是狼蛛的離開，就算新增蠍子（和狼蛛的售價一樣），但 5 月加入的水黽和龍蝨，與田鱉一起拉低了「狼蛛島」／「蠍子島」的效率。馬上為《動物之森》島友們帶來 5 月昆蟲圖鑑、捕捉方法，以及各種昆蟲的物價（賣出價）。

《動物之森》4 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 43 種，8 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

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5 月特定昆蟲出現及捕捉法：

蠍子：

蠍子和狼蛛類似，都會主動攻擊持捕蟲網的玩家。由於蠍子不會跳一下向前撲，玩家可能會較難捉到時機，如果不挖洞的話，最直接簡單就是長按 A 行近，蠍子作勢攻擊就停下來，到適合距離就落網。但這方向在自製「蠍子島」中不能提供最高效率。

琉璃星天牛﹑提琴蟲：

在樹樁上出現，如在素材島，建議留下數個樹幹，清理完島後較易刷新，而且位置也較易找。

龍蝨﹑水黽：

龍蝨會在河川或池塘上出現（水黽只在池塘出現），只要對海用捕蟲網捕捉即可。5 月在龍蝨﹑水黽和田鱉「三管齊下」，令玩家到外島自製「蠍子島」的效率大大降低。

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