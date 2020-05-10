【動物森友會／動物之森】手機模擬Amiibo　任選動物居民入住

《集合啦！動物森友會》Switch動物之森（Animal Crossing: New Horizons）的Amiibo卡可以確定想要的動物居民入住，而卡包又要抽，令不少可愛動物都在ebay炒上天價。最近有海外玩家就找到方法，模擬Amiibo卡自選住民。

動森其中一個獨特元素就是有300多位各有特色的動物村民，令每位玩家的島都有點不同。不過要選到喜好的動物朋友入住，我們平時只能靠外島機票有限度的刷，又或者購入炒價Amiibo卡。但有海外Reddit玩家就找到方法，以Android手機模擬Joycon的方式，置入想要村民的NFC資料，令遊戲讀取並在露營地登場，從而邀請入住。

這款以android手機模擬Joycon的app一直存在，更可利用手機的NFC讀取Amiibo公仔，方便且不犯法。問題是它同時亦可讀取解拆自Amiibo公仔的資料ROM檔案；情況等同模擬器本身不犯法、share及使用遊戲ROM file則侵犯版權一樣，基於報道原則本文只簡單講一下當中過程，不會提供下載方法及使用細節。

雖然現在Amiibo卡炒價高企，有YouTuber表示「何必花300美元炒價買Amiibo卡」為理由拍片教學，但畢竟使用模擬Amiibo卡是非官方做法，被任天堂發現的話Ban帳號絕不手軟，後果是由你自己承受的，使用前要三思。