《動物之森》無限複製 Bug 升級？ 1x1 金招財貓、金磚都得

遊戲動漫
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《動物之森》（動物森友會／Animal Crossing）近期在網上和玩家間最多討論的，可能是新發現的武士刀現無限複製 Bug，玩家可以在房間內複製 2x1 大小的物品。這個「武士刀複製 Bug」仍未修正時，又有玩家發現這個 Bug 的升級版，可以複製 1x1 大小的物品，即是非常值錢的金招財貓和金條都可以成功無限複製。

以下Bug只作報導，因為會令程式出問題，因而不作詳細教學，亦不建議大家試用。

1x1 複製 Bug

先要提醒各位玩家，使用遊戲編程漏洞有機會令遊戲功能／主機故障，甚至損壞 Save，同時 Twitter 上也有玩家表示用複製的哩數旅行券後，Nintendo ID 被永久封鎖，筆者也不建議大家使用破壞正常的遊戲體驗，以下只對複製 Bug 作簡單描述，並不會詳細列出複製教學。

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↓↓↓「武士刀複製 Bug」↓↓↓

武士刀需要呂遊的回禮才能入手，一套 5 種不同顏色，入手難度高，但玩家用 Bug 後就能無限生產（遊戲截圖）

如果有了解過「武士刀複製 Bug」的話，應該明白箇中的原理，簡單說就是把想複製的物品，用獨特的方式放置在檯上再彈走（必須在房間內進行），該物品指定是 2x1 的大小，再進出房間就能成功複製。

而升級版的 1x1 複製 Bug，用上的是差不多的概念，把想複雜的 4 件物品放在 2x2 的檯上，把 2x1 的物品放在 2X1 的檯上時，用「武士刀複製 Bug」的方式放置在檯上再彈走，再進出房間就成功複製，然後再移開張2x2的枱面便會發現某一件會「被隱形」，而且可以不斷重覆獲取，用這個 Bug 複雜出來的只能是部份擺設、傢俱，並不能複製素材（如金礦石）。

測試時，武士刀 Bug 到在空中，角色可以直接穿過......（遊戲截圖）

用 Bug 有風險

正如首段所說，利用遊戲編程的漏洞有機會損壞遊戲資料，而筆者測試這個 1x1 複製 Bug 時，發現用來放複製物品的 2x2 檯，在完成複製後會同樣會出現另一個 Bug。這張 2x1 的檯只能放上 1x1 的物品，不能再放 2x1／2x1 的物品，可見使用無限複製 Bug 的確存在一定的風險，甚至可能有著目前仍未發現的問題，因此再次提醒玩家使用前要先三思。

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