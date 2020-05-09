《動物之森》無限複製 Bug 升級？ 1x1 金招財貓、金磚都得

《動物之森》（動物森友會／Animal Crossing）近期在網上和玩家間最多討論的，可能是新發現的武士刀現無限複製 Bug，玩家可以在房間內複製 2x1 大小的物品。這個「武士刀複製 Bug」仍未修正時，又有玩家發現這個 Bug 的升級版，可以複製 1x1 大小的物品，即是非常值錢的金招財貓和金條都可以成功無限複製。

以下Bug只作報導，因為會令程式出問題，因而不作詳細教學，亦不建議大家試用。

1x1 複製 Bug

先要提醒各位玩家，使用遊戲編程漏洞有機會令遊戲功能／主機故障，甚至損壞 Save，同時 Twitter 上也有玩家表示用複製的哩數旅行券後，Nintendo ID 被永久封鎖，筆者也不建議大家使用破壞正常的遊戲體驗，以下只對複製 Bug 作簡單描述，並不會詳細列出複製教學。

【動物之森／動物森友會】攻略﹑趣聞專頁（持續更新）

【動物之森】日玩家疑用複製BUG 機票出事 任天堂ID ﹑Save 無晒

↓↓↓「武士刀複製 Bug」↓↓↓

武士刀需要呂遊的回禮才能入手，一套 5 種不同顏色，入手難度高，但玩家用 Bug 後就能無限生產（遊戲截圖）

如果有了解過「武士刀複製 Bug」的話，應該明白箇中的原理，簡單說就是把想複製的物品，用獨特的方式放置在檯上再彈走（必須在房間內進行），該物品指定是 2x1 的大小，再進出房間就能成功複製。

而升級版的 1x1 複製 Bug，用上的是差不多的概念，把想複雜的 4 件物品放在 2x2 的檯上，把 2x1 的物品放在 2X1 的檯上時，用「武士刀複製 Bug」的方式放置在檯上再彈走，再進出房間就成功複製，然後再移開張2x2的枱面便會發現某一件會「被隱形」，而且可以不斷重覆獲取，用這個 Bug 複雜出來的只能是部份擺設、傢俱，並不能複製素材（如金礦石）。

測試時，武士刀 Bug 到在空中，角色可以直接穿過......（遊戲截圖）

用 Bug 有風險