PS5推出日期大幅推前？SIE疑意外洩露發售日期　Sony極速回應

【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5會比預期更新發售？Sony互動娛樂（SIE）一個招聘信息，疑意外洩露了PS5推出日期，Sony官方則極速回應了事件。

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外界一直預期，PS5將於今年12月初推出，不過經常跟進遊戲消息的Twitter用戶Nibel卻在SIE一份招聘廣告中發現竟然疑似隱藏了PS5正式推出日期，而且比預期更早！

↓↓↓ SIE招聘廣告疑洩露的PS5推出日期 ↓↓↓

如果真的提早至此日期推出，對機迷來說的確是好消息。至於是否真的在此日推出，SIE回覆日本媒體Famitsu時有以下回應（點小圖放大看）。

看來確實推出日期，仍有待官方公布了。

資料來源：Famitsu

PS5價格超高？PS4將減價促銷？

雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？