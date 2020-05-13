PS5正式遊戲陣容曝光！款款超正　售價、規格、功能傳聞一文看清

遊戲動漫
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【PS5 / PlayStation 5傳聞】微軟（Microsoft）Xbox Series X上周公布第三方廠商新作等資料後，Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5遊戲亦有更多消息，至少3隻遊戲已公布會推出PS5版，一起看看有哪些作品吧！

PS5推出日期愈來愈近，但Sony至今只公布了PS5基本規格、手掣、兼容逾4000款PS4遊戲，卻未公布價錢、正或推出日期、主機外形等，令玩家心癢癢。

相關報道：PS5傳六四發布！所有新遊戲可試玩　但全面支援舊GAME仍有困難？

↓↓↓ 官方PS5 技術規格和硬件資料 ↓↓↓

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↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

不過隨着主要對手微軟Xbox Series X公布了多款遊戲大作，PS5遊戲亦陸續曝光！在PS5出擊，畫面質素當然毋庸置疑，遊戲類型亦十分多元化，一起看看有哪些大作吧。

↓↓↓ 正式公布的PS5遊戲 ↓↓↓

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以上遊戲亦會推出Xbox版本。

↓↓↓ 外國雜誌之前公布的PS5遊戲陣容 ↓↓↓

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PS5價格超高？PS4將減價促銷？

雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

PS5 vs Xbox Series X規格大比併！PS5看似慘敗其實有殺着？

PS5 價格﹑首發日公開？丹麥零售商曝光超貴價格　近 PS4 三倍？

（PS5官網）

雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

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