Steam工具Wallpaper Engine慘變Foxy二世 AV片竟隨意下載無法無天

Steam工具《Wallpaper Engine》，最近竟因疫情自肅在家工作者眾，令它在Steam等遊戲平台上使用人數急增，究其真正原因，原來是因其「隱藏功能」...

《Wallpaper Engine》是Steam平台上一款動態桌布軟件，用家可以輸入gif或各種影音檔案，然後Wallpaper Engine就會將媒體內容化作wallpaper，常時顯示在電腦桌面，同時軟件也支援以滑鼠操作的互動式動態桌布。更重要是的除了自行製作外，用家更可以透過Steam工作室，搜尋及下載其他人製作、上傳的媒體內容，在自己的Wallpaper Engine中使用。

這款Wallpaper Engine早在2016年推出，固然有很多有心人製作動漫或遊戲的動態桌布供人使用，推出早期亦已經有不少人用來上傳各種動漫色情圖片 / 動態桌布。而最近大既是受疫情影響留在家中上網人數增多，越來越多用家在Wallpaper Engine的工作室上傳整套高清日本成人電影（AV），檔案大小往往以GB計，令到Wallpaper Engine突然成為日本AV「分享」平台，有點讓人想起當年在香港甚為流行的分享軟體WinMX和Foxy。（按圖放大詳細）

跟據Steam Chart的統計，Wallpaper Engine的Steam使用人數由平均萬多人到今年3月急增至4萬人，而需要一提是Wallpaper Engine和一般Steam遊戲不同，安裝後不需經Steam啟動也可使用。因此登入人數提升，即代表多了很多人登入Steam尋找新的「片源」...

非法上載影片即屬違法！不要有樣學樣

雖說成人內容、只要用家本身已成年原本不構成問題，然而非法將人家的AV電影上傳，就等同盜版流通，即屬違法；Wallpaper Engine作者在多年前已表示自己已盡力移除數量眾多且日日有新上載的違法內容，連Youtube如此大型的平台，也不可能實時移除所有違規影片，所以在此也提醒用家不要犯法、上載違法影片，打擊設計師分享此工具之原意。