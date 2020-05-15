跳舞機電腦版DDR限時免費玩 重溫街機集體回憶 附免費ID注冊教學

遊戲動漫
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對於曾經出入機鋪的人來說，「跳舞機」DanceDanceRevolution絕對是集體回憶之一，剛剛Konami就公布了DanceDanceRevolution的電腦版《DanceDanceRevolution V》並開放了限時免費試玩，馬上去重溫一下回憶吧。

Bemani（Konami旗下的音樂遊戲品牌）最近放出跳舞機的PC版免費試玩：

玩家只要登入Konami ID就可在限定期間免費遊玩PC版DanceDanceRevolution，筆者使用的是舊時留下來的日本Konami ID，但其他地區的Konami ID亦應該可參加今次試玩。如果不行的話，注冊一個新的日本Konami ID也是十分簡單（按圖放大流程）：

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PC版DDR只要用瀏覽器打開便可即開即玩，不用下載任何客戶端或插件。只是目前試玩版的機能十分有限，只能以基本模式遊玩（可選難度），既沒有Double play，也沒有和街機版連動或是繼承/紀錄績分等功能。

PC版跳舞機網址：https://p.eagate.573.jp/game/eacddr/vic/index.html

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至於現時可玩的15首樂曲則是由之前的投票結果決定，當然都是人氣樂曲，不過沒有筆者當年的集體回憶金曲如華爛漫、Butterfly、POSSESSION等始終有點可惜（不過到正式版時應該會有齊吧）。

設定方面，目前有官方跳舞毯的輸入設定，不過筆者也沒有以前的官方跳舞毯，不知道能否支援（但按理來說可以吧），或者之後Konami會再發售新的官方跳舞毯吧。

最後是遊戲的收費方式暫時未明，只不知是會像Konami近期的移植音game走月費制還是會像一般手機音樂遊戲販賣歌曲呢。你可能會說如果是忠實玩家，早已在多年前開始玩模擬器StepMania了，不過模擬器始終不同正版嘛。

最後貼一首華爛漫讓大家懷舊一下：

連占基利都在《乜都得先生》中跳過這首歌，堪稱經典。

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