【動物森友會/動物之森】茶茶丸哭哭喊包人氣爆升 美日玩家均中毒

《集合啦！動物森友會》Switch 動物之森 玩家的動物鄰居人人不同，像是小潤、雪美、傑克等可愛或有型的朋友很多人都想要。不過近期人氣大爆發的就非綿羊仔 茶茶丸 Dom 莫屬：
茶茶丸英文名為Dom、日文名為ちゃちゃまる。是3月18日生的男性綿羊類動物朋友，他喜歡運動、性格天真爛漫，初期口頭禪是「哇耶」。不過最具代表性的，還是他那長期水汪汪的眼睛。無論他做什麼事情，都是快要哭哭的感覺，就算是發怒時也是想喊的那樣。因太過特別與可愛，無論是日本或歐美玩家都非常注目牠，常常留意及拍下其一舉一動，慢慢更演變出很多搞笑的創作。
人氣超新星，茶茶丸
玩家中晒毒的茶茶丸創作：
↓↓↓52張《動物之森》超靚Wallpaper↓↓↓
茶茶丸遊戲內日常生態：
茶茶丸唱歌被草蜢引走
今日のちゃちゃまる— Anna_あつ森 (@31annasoyo) May 14, 2020
「けけアイドルvsバッタ」🥺 pic.twitter.com/qSj0ipTz4y
懂禮儀的茶茶丸
お辞儀するちゃちゃまるくそかわいいから全国民にみてほしいい！！！！！！#ちゃちゃまる pic.twitter.com/Yngt6Sq5Gt— 佃煮男爵❕ (@pipui0000) May 14, 2020
被包圍的茶茶丸
完全に包囲されたちゃちゃまる #あつ森 #どうぶつの森 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/uSLRYwI2zm— ミルタンク@あつ森 (@miltank211) May 10, 2020
被包圍的茶茶丸2
#ちゃちゃまる— あああああ (@K76ZiRgsE3kqd50) May 11, 2020
ちゃちゃまるのジンギスカン pic.twitter.com/8FG2ckYOYx
驚嚇完開心番的茶茶丸
たけのびっくり箱で遊ぶちゃちゃまる— モニ (@monikoro5) May 3, 2020
#あつまれどうぶつの森 #AnimalCrossing #ちゃちゃまる pic.twitter.com/rratrkLl3o
同傑克唱歌的茶茶丸
dom raymond bubblegum kk fancam #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/eRjXb8kMUC— niki (@chcrrymotion) May 6, 2020
照鏡好多Pose的茶茶丸
鏡でポーズ決めまくるちゃちゃまる— み さ き (@12doumori) May 11, 2020
#どうぶつの森 #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/eujcph1mkW
舉啞鈴的茶茶丸
ちゃちゃまるの筋トレ配信☆一緒にやると右腕だけマッチョになれます！#ちゃちゃまる #あつ森 #どうぶつの森 #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/4yN0Nav0VQ— えりり (@erk_on_live) May 13, 2020
打鼓好勁的茶茶丸
ちゃ、ちゃちゃまる？！？！ｗｗｗｗ#あつまれどうぶつの森 pic.twitter.com/XcGtsGYtp2— 🐰 (@kkn_kt) May 6, 2020
另外因為茶茶丸是新追加的 8個住民之一，所以現階段沒有他的Amiibo卡，引致他就像傑克貓那樣，只能夠透過有空屋時刷外島機票，或者有人肯轉讓才可令他入住。
不少玩家包括知名YouTuber都豪花數百張機票來為了刷出茶茶丸。像是御伽原江良就準備了500張機票來刷，在約4:31:00左右終於刷到（刷到時她狂尖叫了十數分鐘 XD，音量注意）