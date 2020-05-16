【動物森友會/動物之森】茶茶丸哭哭喊包人氣爆升 美日玩家均中毒

《集合啦！動物森友會》Switch 動物之森 玩家的動物鄰居人人不同，像是小潤、雪美、傑克等可愛或有型的朋友很多人都想要。不過近期人氣大爆發的就非綿羊仔 茶茶丸 Dom 莫屬：

茶茶丸英文名為Dom、日文名為ちゃちゃまる。是3月18日生的男性綿羊類動物朋友，他喜歡運動、性格天真爛漫，初期口頭禪是「哇耶」。不過最具代表性的，還是他那長期水汪汪的眼睛。無論他做什麼事情，都是快要哭哭的感覺，就算是發怒時也是想喊的那樣。因太過特別與可愛，無論是日本或歐美玩家都非常注目牠，常常留意及拍下其一舉一動，慢慢更演變出很多搞笑的創作。

人氣超新星，茶茶丸

玩家中晒毒的茶茶丸創作：

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茶茶丸遊戲內日常生態：

茶茶丸唱歌被草蜢引走

懂禮儀的茶茶丸

被包圍的茶茶丸

被包圍的茶茶丸2

驚嚇完開心番的茶茶丸

同傑克唱歌的茶茶丸

照鏡好多Pose的茶茶丸

舉啞鈴的茶茶丸

打鼓好勁的茶茶丸

另外因為茶茶丸是新追加的 8個住民之一，所以現階段沒有他的Amiibo卡，引致他就像傑克貓那樣，只能夠透過有空屋時刷外島機票，或者有人肯轉讓才可令他入住。

不少玩家包括知名YouTuber都豪花數百張機票來為了刷出茶茶丸。像是御伽原江良就準備了500張機票來刷，在約4:31:00左右終於刷到（刷到時她狂尖叫了十數分鐘 XD，音量注意）