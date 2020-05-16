【動物之森／動物森友會】攻略｜揀啱禮物輕鬆提升島民好感度！

遊戲動漫
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【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】玩家在無人島做「奴隸」打工的時候，其中一個樂趣可能是，時常會有其他動物島友走來互動，可能是送禮物﹑分享他在島上的生活。《動物之森》玩家和動物島民之間其實有一個隱藏的好感度，根據高低會出現不同的結果，如送物品給玩家（好感度高），或離開無人島（好感度低）。因此，如果島上的島民是你很喜歡，想留住他和增加互動的話，就要提升島民好感度，今次將教大家如何選擇合適的禮物，輕鬆增加好感。

島民喜好

玩家每日都可以找島民聊天和送禮物提升好感度，不過他們各自都有喜好，想更有效提升好感度就要投其所好。「nookplaza」網站上提供所有島民的喜好資料，只要進入「Villager Gift Finder」就可以找到適合送給他們的禮品。島民的喜好主要都是根據顏色已定，網站上每次展示 4 款服飾，玩家可以按「Find Something Magical」找出更多適合的禮品。

送禮物增加好感度（遊戲截圖）

以下提供一些熱門的動物島民的喜好：（可用中文搜索）

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島民好感度計法

《動物之森》的島民好感度並沒有明確的數字，但外國有玩家發現，好感度範圍由 0 - 255，動物剛入住時會由 25 開始，根據玩家不同的互動會加減分數，如送垃圾會 -2 分﹑送符合動物喜好的服飾會 +2 分﹑送任何家具會 +3 分等。而且送禮物時，加上包裝紙的話，就會額外 +1 分。

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當島民好感度高時，他們會送出他的個人相片，能放在出來作裝飾，以及看到他們的生日﹑星座﹑座右銘等。這張個人照比他們日常送物品更稀有，特別是一些玩家情有獨鍾的動物，所以建議大家每日最好多和島民多點互動，提升好感度。

↓↓↓島民人氣（稀有度）排名榜（由低至高）↓↓↓

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