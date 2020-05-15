Ghost of Tsushima 對馬戰鬼 Gameplay 公開 黑白電影mode超驚喜

PS4 大作《Ghost of Tsushima 對馬戰鬼》10多分鐘實機 Gameplay 片段，剛於5月15日凌晨「State of Play」網上發布會內公開，馬上為大家簡介分析:

開放世界對馬島

可能不少機迷們仍被 Unreal Engine 5 公開示範影片震撼，但《Ghost of Tsushima》對馬戰鬼這款PS4遊戲的畫面依然沒令人失望：除了優美的自然景色，不論玩家身在何處，附近的芒草、植物也會隨風擺動，加上隨風飄散的落葉，使得各個場景都充滿動感，有如黑澤明導演的作品，靜中有動、以構圖及意境取勝。

+ 20 + 19 + 18

終於知玩法：Far Cry + 刺客信條 + 隻狼

由於遊戲一直以來公開的情報並不多，雖然知道是開放世界遊戲，但對具體玩法卻一直沒有概念，而今次的Gameplay影片就很大方地公開了探索、戰鬥和育成等主要系統的玩法。基本骨幹可視為《Far Cry》或《碧血狂殺2》，都是設有多個據點、集落的開放世界，除了帶動劇情的主線任務外亦可以討付被蒙古士兵佔領的據點和幫助NPC完成支線任務，亦有採集以及野生動物戰鬥等。（至於對馬戰鬼的故事，可參考下面相關文章）

相關報導：《Ghost of Tsushima 對馬戰鬼》中文版同步推出！新預告公開劇情

+ 8 + 7 + 6

多彩戰鬥系統 可做武士也可做「鬼」

主角境井仁身為武士，自然懂得使用劍術及弓術等來作戰，影片中亦示範了仁如何以一己之力殺進蒙古士兵佔領的據點。雖然未有詳細解說戰鬥系統，不過如果有玩開動作遊戲，單看影片已可知大約玩法了，除了有刺客信條的迴避->反擊外，亦有黑魂/隻狼系列經典的擋格反擊（Parry）系統。戰鬥場面的打擊感稍嫌不夠強，但相對地主角揮劍、踏步的動作都非常「武士」甚有電影感，不負團隊特意在日本邀請了「天心流兵法」的武術專家進行動作捕捉和指導，影片中完全見到成果。

+ 11 + 10 + 9

官方亦在今次影片中公開了對馬戰鬼的「鬼」字是什麼意思，原來亦是指主角，不過化身為「鬼」的主角不再是一位武士，而是一位殺人於無形的剌客。身為「鬼」的主角不單可無聲潛入敵陣，也可以擲出石頭引開敵方注意力再從背後刺殺，另外也有空中刺殺、連續剌殺、飛刀（雖然都是剌客信條等各種潛入型遊戲常見的系統了），而身為「鬼」更可令部份士兵陷入恐慌而放棄抵抗。另外在做「鬼」時可使用像隻狼般的鉤索，不過相信應該自由度不會太高，主要是特定地點中使用。

+ 19 + 18 + 17

對馬攝影師 多功能Photo mode

公開了近年很多3A級遊戲都加入的Photo mode攝影模式，而本作的Photo mode功能多多，除了光影、角色表情及動作外，最特別是連風的大小、方向以及飄葉的種類都可以自訂，這點是目前其他遊戲未有做到的（畢竟風在本作的美術概念中佔很大比重）。再加上可放入非常有舊時武士電影風格的文字標題，相信屆時會有不少「對馬攝影師」拍出各種帶感的影片照片。

+ 6 + 5 + 4

意外驚喜：黑澤明武士電影mode

你知道嗎？日本武士電影大師黑澤明，其實在他導演生涯的中前期，世上已經出現彩色電影了，但大師卻刻意選擇黑白菲林，認為沒有顏色的畫面更有味道。

美國製、日本舞台的《Ghost of Tsushima》，其製作人亦深受武士電影文化影響！官方表示遊戲將設有日語配音+英文字幕，今次示範影片最後更驚喜公開了「武士電影」模式：遊戲一開始就能使用「黑白電影」模式，它並不是單純將顏色變成灰階黑白，而是有會在畫面加入舊時黑白電影常見的一閃而過的黑點或黑線，模彷舊時菲林電影中底片上留下劃痕、塵塵及酶點，非常有感覺。撇開遊戲其他部份不談，單就此模式來講個人給100分：畢竟世上沒有第二個遊戲可以讓你開放自由地探索如此有黑澤明感覺的武士世界吧？

+ 7 + 6 + 5

期望：《對馬戰鬼》為PS4帶來完美句點

老實講今次公布的內容雖然令人滿意，卻沒有什麼驚喜，畢竟影片介紹的玩法、系統都已由其他遊戲系列發揚光大：如《Far Cry》系列的開放世界、據點戰鬥、採集及製作；《Assassin's Creed》式的戰鬥、潛入和連續刺殺（連煙霧彈都有！）；《隻狼》的看破和鉤爪，最後還有帶點《碧血狂殺2》又或《荒野之息》的世界氛圍和氣息等。《Ghost of Tsushima》對馬戰鬼有點像一個PS4年代3A遊戲的大雜燴，套上一個武士外皮以及較少遊戲觸及的「蒙古襲來」歷史事件背景，成就了這內容豐富的作品。

雖說是「瀨尿牛丸」式集各家之成，但換個角度看，這正好是對PS4年代一個很好的總結，讓玩家們重溫這些年來，那些好遊戲給我們帶來了怎樣的系統及玩法。作為玩家要感謝Sony和遊戲開發商們在PS4的最後一年仍然有如此多大作發布，讓我們帶著美好的回憶迎接PS5吧。

↓↓↓放大下圖睇《Ghost of Tsushima》各版本的內容↓↓↓