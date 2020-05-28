PS Plus免費送Call of Duty:WWII　重返二戰諾曼第　打納粹殭屍

遊戲動漫
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《Call of Duty:WWII》（決勝時刻：二戰）作為Activision三年前大作，沒想到會在PlayStation Plus作為免費遊戲送上，實在令機迷喜出望外：

PlayStation提早公布6月份的PS Plus免費大作，未知是否因為上個月送《Cities Skylines》及《Farming Simulator 19》受到批評的關係（其實兩款作品都好好玩），六月份竟送上《Call of Duty:WWII》。而且罕有地未到六月便即日生效，即是玩家在即日起至7月6日，只要是PS Plus會員便可免費下載及收藏，在會員狀態時的任何時候遊玩。

PS Plus 會員免費（PS Store 截圖）

《Call of Duty:WWII》是重返不少軍事迷經典舞台第二次世界大戰的遊戲，玩家由使用美軍於1944年「諾曼第戰役」開始玩起，經歷像《雷霆救兵》那樣的搶灘作戰。其次便是遊戲亦有系列經典的Zombie Mode，而今集當然就是打「納粹殭屍」。關於《Call of Duty:WWII》的介紹可以看此篇文章：

【PS4】Call of Duty WWII速試：重返真實二戰大時代（有片）

部份遊戲截圖：

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PlayStation也表示這只是六月份的第一彈，之後亦會有第二彈的免費遊戲稍後公布。

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