【動物之森】日玩家創意滿分改造素材　「透明地板」變海上別墅

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】遊戲內的改造功能，令玩家可以在島上發揮無限創意，而簡單壁板﹑路邊攤﹑地板和桌燈就成為玩家經常改造的家具。日本玩家在 Twitter 分享的創意，甚至可以令家具跳出本來的框架，成為意想不到的裝飾。

如玩家也正在裝飾小島，建議要先學會改造，以及參考日本玩家分享的素材，想必會令你更容易打造符合你想像的小島。只要利用簡單壁板和地板等家具，就已經能令小島煥然一新，以下多款的改造素材，應該能適合不同小島風格。

↓↓↓改造家具方法↓↓↓

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地板也玩家喜愛的改造地方，而且不只是一般更改顏色﹑物料，日本玩家「ルネ」更畫上了透明玻璃的效果，下方更是海面的波紋，乍看有如置身在海上別墅一樣，令房屋的格調提升了幾倍。

↓↓↓「透明地板」改造↓↓↓

↓↓↓簡單壁板改造素材↓↓↓

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↓↓↓桌燈改造素材↓↓↓

資料來源：Twitter