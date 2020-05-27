騰訊注資牧場物語Marvelous成最大股東　目標創立新IP打中國市場

【騰訊入股Marvelous】騰訊近年積極併購遊戲公司及挖角知名製作人，近日就再出手，注資《牧場物語》、《符文工房》、《閃亂神樂》的日本影音及遊戲企業Marvelous，成為了該公司的最大股東。

騰訊全資的旗下公司，香港 Image Frame Investment向Marvelous注資71億日元（約5.1億港幣），成為佔有20%股份的最大股東。

Image Frame Investment 為 100％ 騰訊全資公司（Marvelous 公開文件）

注資後騰訊將佔有 20％ 股份（Marvelous 公開文件）

Marvelous旗下有大家熟悉的品牌，包括《牧場物語》、《符文工房》、《閃亂神樂》等，亦是很多遊戲的發行商。除了外判及發行之外Marvelous亦有自家開發室，Switch近期的《DAEMON X MACHINA》便是其自家製作。除了遊戲之外，Marvelous也是很多動畫的製作委員成員，如《東京喰種》、《刀劍亂舞》、《果青》、《光之美少女》系列等等。Marvelous亦有街機遊戲、舞台活動、音樂製作等事業。

近期的《DAEMON X MACHINA》：

就著是次注資Marvelous亦有發表取得資金後的方針。Marvelous目標是將既存的品牌豐富化及全球化、大幅投資及創作新的IP品牌、開展新事業、以及學習最先進的技術。當中亦提到對騰訊（Image Frame Investment）的實踐。包括創作及育成出可全球化的新IP品牌、以及協助理解日本文化並打入中國市場。

資料來源：Marvelous官方文件