【動物之森】動保組織批虐待動物game內示威　促禁釣魚等6大活動

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【動物之森 / 動物森友會】任天堂（Nintendo）Switch人氣大作《集合啦！動物森友會》風靡全球，不過早前批評《動物之森》內釣魚、捕捉昆蟲等元素是殘酷對待動物的動物保護團體PETA再次出招，透過遊戲抗議。

(影片截圖)

PETA（People for the Ethical Treatment of Animals）總部位於美國，是國際非牟利慈善組織，聲稱擁有650萬成員和支持者，認為所有人都應盡旭制止虐待動物。

PETA早前已發表文章呼籲善待動物，又說以下在《動物之森》中的舉動都會剝削動物，包括釣魚、捕捉昆蟲及建造博物館等，不應進行。

↓↓↓ PETA建議禁止6個行為 ↓↓↓

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事隔兩月，PETA又再出招，今次是在《動物之森》遊戲內抗議傅達的博物館！

PETA在Twitter以「A cultural reset（文化重置）」為題發帖，上載以TikTok抖音製作的抗議片。

↓↓↓ PETA抗議方式格睇 ↓↓↓

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片中見到多個身穿寫上「PETA」衣服的角色站在博物館前，又在博物館內走來走去，不斷高呼「EMPTY THE TANKS」、「FISH ARE FRIENDS」要求「解放」水簇館，又放置寫有「FISH BELONG IN THE OCEAN」的標語牌。

以《動物之森》遊戲來舉辦抗議示威活動，的確新穎，不少網民留言支持，「愈是了解動物，愈有保護牠們的想法」。亦有網民認為只是遊戲，毋須太認真，也有網民建議到真正的水簇館抗議。

資料來源：PETATwitter

相關圖輯：《動物之森／集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技

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