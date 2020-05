【動物之森】動保組織批虐待動物game內示威　促禁釣魚等6大活動

【動物之森 / 動物森友會】任天堂(Nintendo)Switch人氣大作《集合啦!動物森友會》風靡全球,不過早前批評《動物之森》內釣魚、捕捉昆蟲等元素是殘酷對待動物的動物保護團體PETA再次出招,透過遊戲抗議。

PETA(People for the Ethical Treatment of Animals)總部位於美國,是國際非牟利慈善組織,聲稱擁有650萬成員和支持者,認為所有人都應盡旭制止虐待動物。

PETA早前已發表文章呼籲善待動物,又說以下在《動物之森》中的舉動都會剝削動物,包括釣魚、捕捉昆蟲及建造博物館等,不應進行。

↓↓↓ PETA建議禁止6個行為 ↓↓↓

事隔兩月,PETA又再出招,今次是在《動物之森》遊戲內抗議傅達的博物館!

PETA在Twitter以「A cultural reset(文化重置)」為題發帖,上載以TikTok抖音製作的抗議片。

↓↓↓ PETA抗議方式格睇 ↓↓↓

片中見到多個身穿寫上「PETA」衣服的角色站在博物館前,又在博物館內走來走去,不斷高呼「EMPTY THE TANKS」、「FISH ARE FRIENDS」要求「解放」水簇館,又放置寫有「FISH BELONG IN THE OCEAN」的標語牌。

以《動物之森》遊戲來舉辦抗議示威活動,的確新穎,不少網民留言支持,「愈是了解動物,愈有保護牠們的想法」。亦有網民認為只是遊戲,毋須太認真,也有網民建議到真正的水簇館抗議。

