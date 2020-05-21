中國玩家自製巨型「動物之森限定版 Switch」　JoyCon 設計極細緻

《動物之森》（動物森友會／Animal Crossing）推出後，Switch 在各地都出現斷貨的情況，《動物之森》限定版的主機更是稀有。很多玩家可能會選擇用炒價買機，或唯有放棄入手限定版 Switch，而中國一名玩家就決定自製，而且是把《動物之森》限定主機放大數倍，享受與眾不同遊玩《動物之森》的樂趣。

巨型「動物之森限定版 Switch」

中國玩家 Chopin-Cc 在微博上分享，自己在家中和父親合作自製巨型「動物之森限定版 Switch」的過程。當然並不是從零開始造一部 Switch 主機，Chopin-Cc 製作的是限定版的外殼，再放到大電視上，當使用 docking 把遊戲畫面投射到電視時，就有如一部巨大版的「動物之森限定版 Switch」。

巨型「動物之森限定版 Switch」（微博 @Chopin-Cc 圖片）

（微博 @Chopin-Cc 圖片）

巨大 Joy-Con 有心思

Chopin-Cc 以木架製作 Joy-Con，再油上湖水綠和天藍色，就成為《動物之森》限定版的配色。而令到 Joy-Con 和真實主機相似的關鍵，在於按鈕的大小符合比例。同時，Chopin-Cc 在按鈕上畫出的「 X、A、B、Y 」和 Home 標誌的還原度也很高，除了不能按下之外，驟眼看上去如真的主機太大分別。

筆者最欣賞的位置，是 Chopin-Cc 利用了 Joy-Con 的空間，打開成為了收納空間，可以收藏和陳列 Switch 的遊戲帶，或 Amiibo 公仔，試問那一個任天堂粉絲看到能不動心。

↓↓↓放大下圖睇巨型「動物之森限定版 Switch」製作過程↓↓↓

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「Nerdvana」地下玩樂天堂

2019 年筆者也曾報導過外國玩家自製的65 吋巨型 Switch，Chopin-Cc 的設計和 Nerd 的作品概念相似，都是用木製作 Switch 的外框，不過沒有把 Joy-Con 設計成收納空間。大家比較喜歡 Nerd 的紅藍 Switch，還是 Chopin-Cc 的《動物之森》限定版 Switch 呢？

「Nerdvana」內的巨型Switch（NERDVANA網站截圖）

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資料來源：微博﹑Nerdvana