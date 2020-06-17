Switch 限時免費《Jump Rope Challenge》　用 Joy-Con 雙人跳繩

Switch 除了是遊戲機外，更是一部齊創意於一身的產品，如用 RingFit 在家中鍛鍊身體。不過，要正價買到 RingFit 不太容易，現在可以先不用搶 RingFit，看看這隻 Switch 剛推出的免費遊戲《Jump Rope Challenge》，每日跳繩挑戰，同樣達到鍛鍊身體的效果。

Joy-Con 跳繩

《Jump Rope Challenge》的玩法非常簡單，只要玩家雙手各拿著一隻 Joy-Con，當作是跳繩的手把，只要做出跳繩動作，遊戲畫面中的兔子就會跟著跳，並幫你統計次數。《Jump Rope Challenge》幫玩家設定每日 100 下的挑戰，玩家亦可以自行更改目標，更可以把 Joy-Con 分給另一個玩家，進行雙人遊玩。遊戲畫面中的兔子，雖然是簡單的圖案，但玩家仍能為牠換衫，每日陪你跳繩鍛鍊。

《Jump Rope Challenge》限時免費（遊戲截圖）

支援雙人遊玩（遊戲截圖）

WHF 的創意

Nintendo 在疫情期間，也實行了家中工作的措施，而《Jump Rope Challenge》正是旗下開發團隊成員，在家工作時開發完成的作品。雖遊戲玩法和介面簡單，但仍可以幫助玩家伸展身體。跳繩作為全身運動，人體部分的肌肉以及神經系統能受到鍛煉，同時也是減肥運動的選擇之一。如果家中的空間不足，用這種虛擬繩的確比較方便。Nintendo 更指出，如果怕跳繩的震動影響下層住戶，只需轉動手臂也可以做到一定的伸展運動。

+ 2

《Jump Rope Challenge》由即日起至 2020 年 9 月 30 日，都可以在多個地區的 Nintendo eShop 免費下載（包括香港﹑日本﹑美國區）。

資料來源：Nintendo