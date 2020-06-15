P4G 神作移植 PC 玩家即爆買　Steam 暢銷首位有日配繁中

《Persona 4 The Golden / 女神異聞錄 4 黃金版 / P4G》在PC Gaming Show宣布移植PC Steam平台，更是即日推出，一款原是PSV的作品一瞬間成為了Steam平台最銷暢遊戲：

ATLUS 的一代神作 P4G 即日起提供 Steam 的移植版本，除了移植之外還有進行 HD 高清化、提供多種幀率選擇（註*1）、支援 Steam 成就及交換卡片、可選擇日語或英語配音，更提供繁中/日/英/韓的宇幕選擇。

P4G 在 Steam 一上架便打入了暢銷排行榜，在執筆期間更仍是佔據第一位，力壓一堆在PC Gaming Show 發布會後同期上架的作品，包括《Torch Light 3》Early Access 或者EA 回歸 Steam 的《Battlefield V》等。一款8年前的 JRPG 作品能夠達到此成績實在令人驚喜。

8年前的一款 JRPG 可奪首位，實在勁（Steam 截圖）

P4G 能奪冠原因也是不少的，首先是作品實在優秀，它對於同伴的互動及描寫非常出眾，不少老玩家都覺得尤勝 P5（P5就在迷宮設計、戰鬥、風格上進化不少），已經深得海外玩家喜愛。第二原因是此作當年只有在 PSV 平台推出（P4 無印版則是 PS2），Fans 想重溫要找回部 PSV 都頗麻煩，如今有 PC 版當然會願意買。第三便是遊戲定價也很合理，HK$148能玩回近百小時的神作很值得。

更多 P4G Steam版遊戲圖片（英文）：

+ 8 + 7 + 6

（註*1）幀率方面根據玩家的情報在V-Sync開啟時有非常穩定的60FPS，如V-Sync關閉時可達至90～120FPS。但因為FPS會受到場境效果變動的關係，以及關了V-Sync有時會出現水平線的問題，建議還是開V-Sync來玩。

P4G STEAM 連結