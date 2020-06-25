《Marvel’s Avengers》遊戲6月24日晚上舉行發布會，公開實機gameplay片段，更詳解WAR ZONE 4人CO-OP玩法，以後遊戲中各升級元素，非常吸引。

《Marvel’s Avengers》遊戲在去年E3公開後，老實說第一印象是造型老套、有伏味。但隨著一次又一次的網上發布，筆者對此作完全改觀了，首先製作組從善如流修改了大媽版Black Widow，已經吸引力大增。今次網上直播更詳細講解了玩法，原來比想像中更大自由度、更豐富，即睇有甚麼跟進update！

雷神實機Gameplay．Point Break感十足勁醒神

雷神的實機Gameplay片以空中母艦做版圖，場地不算大，但過程中艦身會不斷崩塌，一直有變化，又可用雷神之鎚能力飛來飛去，好爽。Thor除一般打擊技，可以旋轉Mjölnir做盾、掉出去當飛道具射擊（回收時差也可做成傷害）、召喚落雷更分幾個級別，大絕甚至可call 海姆達爾直接開「彩虹橋」空間切削殺敵，好屈機！（記得《雷神3》開場時那條斷頭飛龍嗎？）

+ 9 + 8 + 7

Inhuman元素浮玩 M.O.D.O.K.魔多客現身

遊戲跟電影宇宙無關，故事講復仇者三藩市開分部，在開放日時被敵人突襲，美國隊長為了阻止基地爆炸犧牲了，但事件仍波及四處，死傷慘重。人們懷念老美，將復仇者戰敗解散的日子稱作A-Day。而爆炸事件中排出的神秘迷霧，令吸入濃霧的平民當中，出現不少新的超能力者；當中George Tarleton化身為智慧形罪犯M.O.D.O.K.，他利用花言巧語，煽動政府及市民反超能力者（此作設定為inhuman，不是mutants），並暗中發展「超智機構(A.I.M.)」控制世界。

智慧形罪犯M.O.D.O.K.是遊戲中的最大敵人。

+ 4 + 3 + 2

好在，另一位因迷霧而超能力覺醒的少女Kamala Khan，成功逃過濫捕，她決定化身為可以改變身體不同部份大細的「Ms Marvel」，重啟Avengers！

少女Kamala Khan化身「Ms Marvel」，以救世的初心打動一班失去動力的老復仇者。

極多自由升級元素 Iron man可儲漫版本戰甲

遊戲就是以Ms Marvel 這位勢孤力弱的新英雄為核心，將老英雄們尋找回來，過程包括升Level、學新招，修建已荒廢的復聯總部，開發新戰衣，所以每個玩家手上的Iron man（影片中更見到Hulkbuster 巨人裝甲！）、Hulk能力和外觀都不一樣，在玩4打CO-OP時樂趣無窮。

+ 12 + 11 + 10

多人合作CO-OP 戰區任務(War Zone)

說過人類社會已經變天，除了單機故事主線任務，大地圖中還有很多名為「戰區任務 War Zone」的子任務，版圖變化甚大，有城市、原始森林、水底，你可以自選適合的英雄組合，4人 CO-OP或1人＋個NPC出戰，旨在重整美國西岸各個城市，並收集各種升級用的材料，甚至會在戰場上召集到新的英雄入隊。（不過聽講還是可以用課金形式提早收集想玩的超人…）

現在提早訂購DL版本，有機會可提早參加封測，可以考慮一下。（遊戲將於9月1日發售 PS4/Xbox/ Google Stadia/Windows）