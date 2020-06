《The Last of Us Part 2》成為遊戲界的大熱話題,今集的劇本打破常規,令不少玩家難以接受,上市前的劇透內容和遊戲真實故事的比較,也成為玩家討論的對像。圍繞主角 Joel 和 Ellie 之間,除了為生存必須擁有的武器外,就是一把抒發情感的結他。就算《The Last of Us Part 2》的劇情被玩家挑剔,遊戲內可以自由彈結他的設計,反而令玩家找到不同的樂趣。(以下內容含劇透,玩家請斟酌觀看)

《The Last of Us Part 2》變《Guitar Hero》

遊戲中,Joel 早已經提到要教 Ellie 彈結他,並親身造了一把木結他給 Ellie。在戰鬥時心狠手辣的 Joel,只要拿起結他就瞬間變成感情豐富﹑多愁善感的人。《The Last of Us Part 2》主要的遊戲角色 Ellie,會有數次機會在地圖上找到結他,成為 Ellie 和 Joel「連結」的支線劇情,或從音樂中了解 Ellie 的內心世界。

進入結他的劇情部分,遊戲會有建議音色,幫助玩家彈奏樂曲交代故事。玩家亦可以重新拾起結他,自由彈奏音樂,透過「L1」﹑「R1」選擇不同的音色。很多玩家都在這部分停下來,忘記「瘋狂」的劇情,彈奏不同的知名樂曲,並分享到 Twitter 和 Youtube 上。

《The Last of Us Part 2》多次出現結他的埸面:

資料來源:polygon