《The Last of Us Part 2》成為遊戲界的大熱話題，今集的劇本打破常規，令不少玩家難以接受，上市前的劇透內容和遊戲真實故事的比較，也成為玩家討論的對像。圍繞主角 Joel 和 Ellie 之間，除了為生存必須擁有的武器外，就是一把抒發情感的結他。就算《The Last of Us Part 2》的劇情被玩家挑剔，遊戲內可以自由彈結他的設計，反而令玩家找到不同的樂趣。（以下內容含劇透，玩家請斟酌觀看）

******以下內容含劇透，玩家請斟酌觀看******

《The Last of Us Part 2》變《Guitar Hero》

遊戲中，Joel 早已經提到要教 Ellie 彈結他，並親身造了一把木結他給 Ellie。在戰鬥時心狠手辣的 Joel，只要拿起結他就瞬間變成感情豐富﹑多愁善感的人。《The Last of Us Part 2》主要的遊戲角色 Ellie，會有數次機會在地圖上找到結他，成為 Ellie 和 Joel「連結」的支線劇情，或從音樂中了解 Ellie 的內心世界。

進入結他的劇情部分，遊戲會有建議音色，幫助玩家彈奏樂曲交代故事。玩家亦可以重新拾起結他，自由彈奏音樂，透過「L1」﹑「R1」選擇不同的音色。很多玩家都在這部分停下來，忘記「瘋狂」的劇情，彈奏不同的知名樂曲，並分享到 Twitter 和 Youtube 上。

《The Last of Us Part 2》多次出現結他的埸面：

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資料來源：polygon