【 數碼女神 hashTech Girls 】今次介紹日本《英雄聯盟》電競手大友美有 Miyu，打機勁．靚女．日本女生，認識她，還需要更多理由嗎？😬

日本學界電競《英雄聯盟》比賽冠軍隊18歲女隊員 Miyu，又靚又識打機，1月奪冠時已被網民人肉搜尋，最近Miyu更被北川景子、常盤貴子所屬公司簽下，即睇Miyu 成功上位3大要素。👍

【原因1：靚】網民讚似有村架純😍．Miyu高中女生の日常IG圖輯😍

+ 24 + 23 + 22

【原因2：勁】👇中二起打機真材實料 日本高校e sport冠軍👇

+ 3 + 2

【原因3：醒】👍一早鋪晒路入明星學府 同校有羽生結玄國家隊師妹👍

+ 3 + 2

🙈咪以為係花瓶！Miyu參戰奪冠影片，她的實力絕絕不弱。🙇‍♂️

同場加映：👇孫慧雪Cosplay《一拳超人》吹雪獲好評 網民選10個最想她Cos角色👇

藝人孫慧雪(Snow Suen)年初cosplay《一拳超人》地獄吹雪，性感晚裝造型超吸引。近日她在fb出po問意見：「你最想我cos邊個？」過百網民秒回。

想睇更多雪雪cosplay圖？（點連結）：孫慧雪Cosplay《一拳超人》吹雪獲好評 網民選10個最想她Cos角色

同場加映：睇埋最新《幪面超人 聖刃》有咩靚仔靚女啦😍

《幪面超人聖刃》（Kamen Rider Saber）正式發布，9頭身model川津明日香做女主角，比男主角內藤秀一郎更搶鏡！

+ 3 + 2

想睇更多幪面超人情報（點擊連結）：幪面超人《聖刃》男主6呎高 女主九頭身水著妹 盤點7位拉打紅星