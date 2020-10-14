提及電競，你可能會想到LPL隊伍在英雄聯盟總決賽的熱血場景，IG和FPX奪冠時，幾乎整個電競圈的人都在為他們歡呼，為他們高興、也為自己高興。電子競技的魅力和傳統體育項目一樣，極具觀賞性的同時也能迅速帶動人們的情緒。 而電子競技的另一面，是外掛和作弊，一局遊戲只要有一個人開掛，除開掛玩家之外，其他玩家的遊戲體驗極差。尤其是《絕地求生》這種吃雞手游，玩家只能不斷被擊敗，毫無成就感。而且被擊敗的方式也很讓人窩囊，幾百米外被一槍解決、明明躲在牆外，卻被隔牆的子彈攻擊擊敗。

對於絕大部分普通玩家來說，開掛行為都是被唾棄的，一般大家也會默認舉報了事，而這位名為Mohamed Al-Sharifi 的玩家則更進一步，不僅僅要自己舉報外掛，還要幫其他玩家舉報，甚至幫拳頭、暴雪等公司解決了多個外掛程序。

媒體《The Vice》最近採訪了這位反外掛圈頗具影響力的玩家，Sharifi 在採訪中分享了他打擊外掛的「無間道」故事。

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1. 為了打擊外掛，Sharifi 上演了一場場「無間道」

一般遊戲作弊主要分為開掛和互相串通兩種方式，開掛可能大眾最熟知的作弊方式，它往往利用遊戲開發中的漏洞進行作弊，像前面說到的吃雞自動秒殺掛就是其中一種。

而互相串通則更難分辨，因為它並非通過程序漏洞作弊，而是在遊戲開始前正反商議內定遊戲結果，像吃雞類游戲玩家可以故意不相遇或者故意相遇讓某一方獲得更好的裝備優勢，《英雄聯盟》也有類似的「演員事件」。

由於《英雄聯盟》段位越高玩家越少的機制，高分段玩家大部分人都是固定的，這就造成了不同玩家在同一局遊戲的概率特別大，其中部分玩家在遊戲前提前商議好，在遊戲的某個階段裝作失誤，讓另一方能輕鬆取得重要資源，最終獲勝，以達到控制遊戲的結果。

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因此一般打擊遊戲作弊主要就是開發反外掛程序、修補遊戲漏洞或尋找演員證據等，但Sharifi 卻另闢蹊徑，他反外掛並非依靠多麼先進的反外技術，而是靠臥底。憑藉自己對遊戲行業的深刻認知，Sharifi 潛入了多個遊戲外掛社區、聊天頻道或與遊戲外掛銷售網絡接頭，像一名臥底一樣收集外掛程序的信息，一旦確認了證據就會將外掛程序提交給Riot Games、暴雪等遊戲公司的反外掛團隊。

此外，Sharifi 還會搜尋各種串通交易的證據，包括尋找視頻證據，尋找網絡社區中的交易證據等等。類似的，一旦確認證據他也會直接轉交給遊戲開發商。

有趣的是，部分遊戲外掛程序開發者會主動聯繫Sharifi ，向他提供其他外掛開發者的開掛或作弊證據，以達到打擊競爭對手的目的。在這個過程中，Sharifi 和外掛開發者的角色在「臥底」和「黑幫」成員間不斷改變，活生生一部無間道大戲。

從2018 年開始，Sharifi 就致力於反外掛、反遊戲作弊，而且他並非一個人在努力，深知個人影響力有限的他在2018 年就建立了一個名為「鬥陣特攻警察」 Discord 聊天頻道，玩家可以參與其中，提交自己經歷過的疑似外掛事件，並提交視頻等證據，而Sharifi 則會根據證據和事件進行調查，一旦確認無誤，相關內容就會被轉交給遊戲公司反作弊團隊。

深知個人影響力有限的Sharifi 在2018 年就建立了一個名為「鬥陣特攻警察」 Discord 聊天頻道。（《鬥陣特攻》宣傳圖片）

對於外掛行業熟悉與長久的潛伏，讓他對外掛有了深刻的認識，了解外掛行業的運行方式，對於玩家作弊方式也瞭如指掌，因此他對玩家是否開掛、串通交易具有較高的判斷力。

也因此，Sharifi 也結交到了不少和他一樣有著共同志趣的伙伴，共同運營頻道。同時，Sharifi 的反外掛「業績」也受到了專業反作弊團隊的認可，拳頭旗下射擊競技遊戲《特戰英豪》（The Valorant）的遊戲反作弊團隊負責人Paul Chamberlain 就在電子郵件中向他表達了認可：

像Sharifi 這樣的人提供的信息能幫助我們加速反外掛程序開發，並加速驅逐外掛玩家。

在採訪中，Sharifi 也聊到了為什麼會如此熱衷於反外掛。

我只是不喜歡開掛的玩家，為了自己開心而去開掛的行為是十分自私的，人們辛苦一天回到家好不容易想玩把遊戲放鬆下，就這僅剩的一點點樂趣也被開掛玩家毀了。

Sharifi 的Twitter 賬號@ItsGameDoc（Twitte截圖）

而從Sharifi 的Twitter 賬號的介紹——前電競選手，也能了解到為何他如此熱衷於反外掛，畢竟外掛是電競遊戲平衡性的最大敵人之一。在Sharifi 建立的反外掛組織越來越壯大的同時，他的對手也在逐漸升級。

2. 反遊戲外掛，是一場無限戰爭

Sharifi 要面對是整個遊戲外掛行業，正如他在採訪中所說的「遊戲外掛已經成為了一個產業，外掛開發者、銷售經理，甚至有的外掛公司還有自己的經銷商，他們組成了一個嚴密的產業體系，每個人都在其中努力地賺錢」。

而且玩家開掛作弊的成本並不高，我的朋友小吳曾告訴我，此前在《絕地求生》等吃雞遊戲中開掛是一件很普遍的事，他曾經通過遊戲好友進入了一個QQ群，通過群管理員就能快速購買外掛。

一個QQ 群出售的外掛接近十種，有比較直接的鎖頭掛，即使亂開槍也能在《絕地求生》中一鍵狙擊掉對手，也有輔助性的透視掛，一旦開啟整個地圖就會變得透明，開掛玩家能迅速了解到周圍的動向以及對手位置。

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而外掛價格也並不高，一天的使用價格普通外掛10-20 元，比較穩定和功能較多的外掛價格為30-50元/天，對於一個能通過勞動獲取收益的成年人來說，偶爾開開外掛，花費並不算特別高。至於為什麼要開外掛，小吳則表示「大家都開掛，你不開掛，這遊戲沒法玩下去」。

較低的花費降低了開掛的門檻，玩家們和小吳一樣一傳十、十傳百，外掛程序的經銷商網絡就這樣建設了起來，開掛玩家也因此越來越多，這使得外掛行業極為繁榮地運行著。「沒有遊戲是不可以破解的，沒有開掛是不可察覺的，這只是如何和在哪裡的問題」， Sharifi 在採訪中如此說道，事實確是如他所說。

即使拳頭旗下射擊競技遊戲《特戰英豪》（The Valorant）附帶的反外掛軟件Vanguard 也不能避免，這款反外掛軟件是在Windows 內核層級運行的，理論上擁有幾乎最高的系統權限，但仍然不能阻擋外掛，根據Polygon 的報導，《特戰英豪》內測期間有8000 多用戶作弊被發現。

而遊戲公司面對這種情況只能加強反外掛開發與對玩家的遊戲行為進行檢查等，但誤傷的情況還是會出現，《地下城與勇士》就曾因反外掛程序過於強大，在玩家快速通過遊戲副本時，系統可能會誤判為玩家在使用外掛，進而導致掉線。

《地下城與勇士》就曾因反外掛程序過於強大，在玩家快速通過遊戲副本時，系統可能會誤判為玩家在使用外掛，進而導致掉線。（《地下城與勇士》宣傳圖片）

Sharifi 和他組建社區的出現是對遊戲公司反作弊團隊的一個補充，並非所有遊戲公司都有成熟的反外掛團隊，這和遊戲公司的資歷、市場份額、在反作弊方面的經驗等息息相關。同時，這也讓Sharifi 站在了外掛行業的對立面，他的行為無異於砸了外掛行業從業人士的飯碗。斷人財路，總歸要付出代價，Sharifi 也表示自己會定期受到一些威脅。

遊戲行業在不斷發展，新舊遊戲也在不斷更替，流行和非流行位置互換也許就在一瞬間，遊戲行業越繁榮，它的另一面——遊戲外掛行業，也就越繁榮。這是一場不會結束的無限戰爭。只不過，在遊戲公司的主動干預和Sharifi 這樣的民間組織干預下，天秤在逐漸偏向普通玩家這一方。

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3. 打擊外掛，讓我很高興

威脅並沒有讓Sharifi 放棄，他還在堅持著，並且越發展越壯大。早在2018 年Sharifi 就意識到了一個人能帶來的影響力是有限的，即使他對於打擊外掛有著豐富的經驗，為此他創立了「守望先鋒警察局」聊天頻道，如今頻道又增加了， Sharifi 創建了一個名為「無畏契約警察局」 的Discord 服務聊天頻道。

針對《特戰英豪》（The Valorant），Sharifi 曾打擊了一個名為Applecheats.cc 的外掛網站，據這個網站的運營人員Bukky 透露，網站曾經有近10000 個用戶付費訂閱外掛。外掛以一天15 歐元、一周70 歐元、每月150 歐元或500 歐元買斷的價格售賣。

針對《特戰英豪》（The Valorant），Sharifi 曾打擊了一個名為Applecheats.cc 的外掛網站。（《特戰英豪》宣傳圖片）

但在Sharifi 的調查打擊下，該外掛被提交給了《特戰英豪》的開發公司拳頭，拳頭也立即對漏洞進行了修補，讓該外掛程序失效，Bukky 的外掛網站也因此被迫關閉。

如今兩個頻道分別有3000 多名成員和2000 多名成員。這兩個頻道組成了一個嚴密的民間遊戲反外掛、反作弊機構，成員們會在社區中發布涉嫌外掛或遊戲作弊的報告，並提交相關時間、視頻數據。

而Sharifi 則和頻道管理員一起梳理、檢查報告內容，此前的臥底經驗再加上對遊戲行業的深度了解，讓他能更好的判斷作弊事件中的證據，一旦確認是外掛或作弊後，他會將相關報告和視頻證據提交給拳頭遊戲或暴雪這樣的遊戲開發商。

據Sharifi 估算，從2018 年開始，在他和兩個聊天頻道5000 多成員的共同努力下，他們在《鬥陣特攻》和《特戰英豪》兩款遊戲中成功處理的作弊玩家數量在50000 至70000 人之間。這一數字受到了兩家遊戲公司工作的相關人士的認可。

據Sharifi 估算，從2018 年開始，在他和兩個聊天頻道5000 多成員的共同努力下，他們在《鬥陣特攻》和《特戰英豪》兩款遊戲中成功處理的作弊玩家數量在50000 至70000 人之間。（《鬥陣特攻》遊戲截圖）

此外，Sharifi 的經驗和技術正在被越來越多遊戲公司所應用，它們會採用和Sharifi 相同的方式，監視外掛社區或在社區內培養臥底線人，以達到反外掛的目的。

受疫情影響，Sharifi 也失去了工作，現在他已經是這個反外掛組織的全職工作人員，至於他能否在其中獲得實際的收益， Sharifi 並沒在採訪中透露，只是表示自己為了聲譽考慮，不會發送虛假報告。

關於未來的計劃，Sharifi 表示自己打算建立一個公開的網站，玩家可以在網站上提交自己遇到的疑似外掛或作弊事件，並附上視頻等證據。而Sharifi 則對相關事件和證據進行檢查，將能確認的案例提交給遊戲公司，一旦遊戲公司做出了相應的處理，如封號等措施後再在網站上公佈。

反外掛起初只是Sharifi 的個人愛好，如今已經成為他的新事業，談到反外掛，他總是很開心。