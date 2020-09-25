用外掛對抗外掛！《絕地要塞2》玩家開發專門獵殺外掛玩家機械人

即使《絕地要塞2》(Team Fortress 2) 開發商 Valve 不斷致力於防治「外掛機械人」（Bots）對於這款遊戲的入侵，但不少玩家還是決定要依靠自己的力量來解決這些問題。

俗話說的好，打不贏就加入，一位《絕地要塞2》玩家就依照這句話的理念，設計出了一套能夠找出並且獵殺其他外掛玩家的「滅絕機械人」。雖然這個機械人的製作者仍然不明，也無法確定多少玩家使用了這項技術，但玩家已經能夠在 YouTube 和 Reddit 上找到許多展示了這些機械人獵殺外掛的影片。

（Wonfon42/Reddit圖片）

許多在遊戲中遇到這些「反外掛」機械人的玩家們紛紛在 Reddit 論壇上分享他們的經歷，根據他們的說法，這些機械人似乎並不會攻擊一般的玩家，而使用者也會在聊天室中表示這個方法確實壓制了另一隊的作弊玩家，導致對方憤而中離。而一位聲稱是這個「外掛機械人滅絕服務」製作人的玩家也在 Reddit 上舉辦了一場問答活動，也在其中解釋了他們的動機。

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「射殺外掛機械人讓我超爽的，因為你猜怎樣來著？反正我也閒閒沒事做。」這位製作者表示「老實說我對這款遊戲並不太在行，所以利用自瞄外掛來獵殺其他外掛，也不需要擔心被取笑或踢出賽局，因為作善事讓我非常開心。」

除了「外掛機械人滅絕服務」之外，一位自稱為「反外掛的外掛」的玩家似乎在過去幾個月以來不斷利用外掛來獵殺其他外掛玩家，藉此保護其他一般玩家的遊玩體驗。還有玩家甚至還自行研發出了可以自動偵測外掛的工具，並能夠在遊戲中立刻發起踢除投票。

雖然不少玩家都非常感謝這些利用外掛來解決外掛的玩家，但似乎並不是所有人都苟同這樣的作法。根據 Reddit 論壇《絕地要塞2》社群的說法，這個如同私刑者一般的外掛在遊戲中依然會佔去一個一般玩家的位置，未來可能會導致伺服器裡出現大量類似的外掛。更重要的是，惡意外掛玩家也漸漸開始會偽裝成這些反外掛的外掛，讓玩家難以分辨到底哪邊才是哪邊。

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這些外掛機械人在今年夏天就已經對《絕地要塞2》的遊戲環境成了許多問題，無論是直接影響其他玩家遊玩的穿牆自瞄外掛，或是在聊天室自動打下恐同或種族歧視言論的機械人。而 Valve 也竭盡一切所能試圖維護遊戲環境，像是限制免費帳號或是文字聊天的功能，但這些外掛機械人總是能想到方法繞過官方的限制。因此，這些限制似乎難以根治這些持續延燒中的問題。

至於 Valve 對於這類「對抗外掛的外掛」作何感想，目前不得而知。雖然不少玩家仍認為，這類外掛只是暫時的解決方案，不過以玩家的反應來看，至少還是發揮了一些功效就是了。

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