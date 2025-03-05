《火影忍者》25週年Google紀念致敬　1鍵按下漩渦鳴人影分身來了

由日本漫畫家岸本齊史創作的熱血王道漫畫作品《火影忍者》，即便連結完結至今已過 10 多年，其依舊在全球享有極高人氣以及影響力，這部作品也在近期迎來第 25 週年，除了官方釋出的一系列相關紀念影片之外，沒想到 Google 也加入了致敬行列，在搜尋頁面中驚喜藏了一個有趣彩蛋。



Google 慶祝《火影忍者》25 週年「暗藏彩蛋」，漩渦鳴人「影分身」塞滿螢幕！

現在只要在 Google 搜尋時打「火影忍者／Naruto」的關鍵字，下方就會出現一個橘色的「木葉忍者村」符號，點選後就會出現主角「漩渦鳴人」在火影跑的畫面，有趣的是，當連續點選越多次，鳴人就會像使出招牌忍術「影分身之術」般，數量也隨之激增，讓整個螢幕話面都被鳴人給塞滿了。（備註：電腦版 or 手機版都適用喔！）

漩渦鳴人來了（google）

點擊圖片放大看將漩渦鳴人呼喚出來的方法：

+ 3

只能說這個彩蛋真的很有趣啊！各位火影迷不妨也趕緊試試看吧！

延伸閱讀：《我推的孩子》動畫第三季上映時間曝光 官方公開露比篇紀念影片（點擊連結看全文）

+ 11

延伸閱讀：《Monster Hunter Wilds》怪奇創意捏臉大集合 最強獵人會是他？（點擊連結看全文）

+ 85

延伸閱讀：

NBA／Zion Williamson 肚子《火影忍者》漩渦鳴人「八卦封印」刺青曝光！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】