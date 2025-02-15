《鬼滅之刃》真人舞台劇「刀匠村篇」造型曝光　網民：還原度爆表

近年橫掃觀看率的人氣動漫《鬼滅之刃》，終於要迎來真人舞台劇作品第 5 篇章「刀匠村篇 襲擊 刀鍛冶の里」，鑒於先前的《舞台鬼滅之刃其之参無限夢列車》以及「遊郭潛入」受到熱烈討論，可想而知稍早官方曝光的角色定裝照也即刻在網上受到熱議。



《鬼滅之刃》真人舞台劇「刀匠村篇」角色定裝照公開

《鬼滅之刃》真人舞台劇「刀匠村篇」造型曝光

這次《鬼滅之刃》官方曝光的「刀匠村篇 襲擊 刀鍛冶の里」真人形象十足驚艷！

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可以看見竈門炭治郎、竈門禰豆子、時透無一郎、甘露寺蜜璃、不死川玄彌等鬼殺隊要員之外，對陣的「上弦」隊伍，黑死牟、猗窩座、童磨、半天狗、玉壺、憎珀天都的造型，從妝容到服裝細節幾乎與原作幾乎無異，因此在網上得到極佳評價並不令人感到意外。

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《鬼滅之刃》真人舞台劇「襲擊 刀鍛冶の里」，即將在 4 月 11 日至 4 月 20 日於東京天王洲銀河劇場演出，緊隨在 4 月 25 日至 4 月 27 日於 AiiA 2.5 Theater Kobe 表演劇場上演，粉絲們不妨留意其公演日期。

《鬼滅之刃》真人舞台劇「刀匠村篇」造型曝光（x@kimetsu_stage）

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