Chiikawa最暖心夥伴　小八魅力從何來？樂觀重情義讓人不自覺愛上

這隻有著賓士貓花紋又會講話的貓，你知道他是誰嗎？作為《Chiikawa吉伊卡哇》主角中唯一會說人話的角色「小八貓」，他被朋友們信賴，也抓住了觀眾的心，在故事裡外都有著高人氣。有時魯莽的大喊著前進，有時笑看一切困難，也有實在忍不住痛苦流下眼淚的時候。



今天就讓我們一起透過《吉伊卡哇》劇情，認識故事中最貼心可愛的努力家小八貓吧！

小八貓是怎樣的角色？

小八貓，日文原文「ハチワレ」意思是小八包那招牌可愛的八字劉海，也是在《吉伊卡哇》作品的主要角色中唯一會說著人話的角色。在困難的討伐任務和貧困的生活中，他仍然能保持著積極樂觀的態度，是個非常努力的孩子！他能理解不會說話的吉伊卡哇和兔兔，替他們表達想法，成為他們與觀眾間的橋樑。個性體貼，總是把朋友的需求放在心上，時不時會為他們著想或提供幫助，讓人不自覺地對他產生好感。他還偷偷憧憬著身手高超的海獺，拜對方為師勤練討伐技術，希望有朝一日能成為佼佼者！

小八貓想成為海獺（X@@ngnchiikawa）

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小八貓在作品中的經典台詞

總會有辦法！

在充滿大怪物的世界中生活的吉伊卡哇們，日常中充滿了攸關性命的危機。但無論多困難，小八貓總是會帶著樂觀的笑容，大喊：「總會有辦法的！」衝上前挑戰。這句話不僅是鼓勵了夥伴們，也是他最真實的信念。就算方法有些破天荒，他也總是能以勇氣帶大家化險為夷。

小八貓討伐（X@@ngnchiikawa）

「算是『韻味』吧！」

生活雖然不富裕，小八貓珍惜著擁有的一切度過每一天。他用難得的工作獎金買了夢想中的相機，將它視為寶物般珍惜，卻在某次擦拭時發現了無法擦掉的刮痕。本以為他會沮喪，小八貓卻笑著說：「算是『韻味』吧！」。在他眼中，這些使用痕跡不只是瑕疵，更是一起生活的回憶，讓人感受到他的樂觀。

小八貓擦相機（X@@ngnchiikawa）

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「世界上......就只有一條啊......」

小八貓通過了艱難的除草檢定五級，吉伊卡哇給他一袋餅乾作為祝賀。餅乾吃完後，小八貓小心翼翼將包裝上的緞帶保存起來視為珍貴的紀念品，他卻在日後意外弄弄丟了緞帶。當他向吉伊卡哇坦承時，忍不住大哭了起來，他在尋找的時候哭著說：「世界上......就只有一條啊......」。透過這小小的細節，能感受到小八貓對朋友心意的重視，甚至超過了緞帶本身的價值。

小八貓痛哭（X@@ngnchiikawa）

「不要念也沒關係...」

在吉伊卡哇因其他事情煩惱時，小八貓誤以為他不想再為除草檢定繼續努力了。雖然內心非常期待吉伊卡哇能通過考試，成為他的五級夥伴，但小八貓更希望對方能開心，於是壓下自己的期待，輕聲說：「不要念也沒關係……」。他的溫柔與體貼躍然於字句中，展現出小八貓總是以朋友為優先的可愛性格。

小八貓夜半傾訴（X@@ngnchiikawa）

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小八貓彈結他（X@@ngnchiikawa）

透過這些台詞與故事，小八貓不僅傳遞了積極樂觀的態度，也讓我們看到了他那顆重情重義的溫暖內心。是不是也讓你不自覺地愛上了這個努力又可愛的小夥伴呢？如果還不認識小八貓，現在就打開漫畫動畫進入吉伊卡哇的世界，和他成為朋友吧！

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Chiikawa吉伊卡哇 4大必看故事章節整理（X@ngnchiikawa；01製圖）

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