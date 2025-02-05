《我推的孩子》動畫第三季上映時間曝光　官方公開露比篇紀念影片

日本人氣漫畫《我推的孩子》由赤坂明原作、橫槍萌果作畫，電影版也在近期上映。電視動畫在去年宣布製作全新季，2月2日動畫組官方正式公開回歸時間，並公布了數張全新視覺海報。



《【我推的孩子】》第三季上映時間曝光！

《【我推的孩子】》劇情圍繞演藝圈黑暗面，偶像番的背後有著超深寓意。前兩季播出後都引起廣泛迴響。去年 10 月傳出製作第三季消息後，昨日全新主視覺海報、角色圖正式公開，並確定全新季將在 2026 強勢回歸。

《我推的孩子》動畫第三季要等到2026年（x＠anime_oshinoko）

官方 YouTube 頻道同時也公開了 90 秒的露比紀念影片 ，此波最新季的消息引起粉絲們期待，也將電影版營造的熱度再次延續。

《我推的孩子》動畫第三季（x＠anime_oshinoko）

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