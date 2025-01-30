《坂本日常》從傳奇殺手到家庭主夫搞笑日常　3大必看亮點一次看

2025 新春開年如果你還不知道要看什麼動漫，看《坂本日常 SAKAMOTO DAYS 》就對了！這部內容講述曾經的傳奇殺手坂本，當他遇到了一生中的「真命天女」，毅然決然金盆洗手，但即使是這樣，平靜的生活依然在昔日同伴的拜訪後被打破，帶來一連串超有趣的劇情！今天編輯就為大家介紹《坂本日常 SAKAMOTO DAYS 》必看亮點！讓你過年不忘宅在家追新番！



盤點《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》必看亮點

必看亮點 1. 劇情內容精彩有趣

必看亮點 2. 豪華聲優陣容

必看亮點 3. 緊張刺激的動作場面



坂本日常 SAKAMOTO DAYS（Netflix）

《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》就是如此有趣：

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必看亮點 1. 劇情內容精彩有趣

坂本太郎，曾經是殺手界的傳奇，他是所有殺手憧憬的偶像，也是所有惡人懼怕的對象，然而，就是這樣的傳奇人物，當他遇到了他的「真命天女」，毅然決然金盆洗手，引退、結婚、再到生女，最後在都市的小角落裡開了一間「坂本商店」，成了隨處可見的父親與人夫。然而，就是這樣的極大反差，讓這部作品成為廣大讀者的必追神作。

必看亮點 2. 豪華聲優陣容

主角坂本太郎聲優為號稱日本第一吐槽男的（杉田智和）！有趣的是，人氣搞笑動漫《銀魂》，主角坂田銀時也是他配音的！不得不說，從「退休的傳奇殺手」故事設定上來看與《銀魂》也有種異曲同工之妙呢！

另外，其他角色像是，朝倉新找來了「島崎信長」、陸少糖將由「佐倉綾音」、坂本葵為「東山奈央」、坂本花由「木野日菜」、而真霜平助則是交由「鈴木崚汰」等人氣聲優負責配音！

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大咖級聲優助陣！

值得注意的是！漫畫中的「ORDER」成員也請來大咖級聲優助陣！飾演南雲的是由「週刊少年Jump」人氣熱血大作《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎的「花江夏樹」配音，同時也是近期人氣頗居高下《膽大黨》厄卡倫的聲優。飾演角色神神廻的是，在《鏈鋸人》當中，飾演荒井博一的「八代拓」，最後，飾演大佛的聲優則是由《SPY x FAMILY》配音約兒佛傑的「早見沙織」。如此豪華聲優陣容實在令人大飽耳福呀！

必看亮點 3. 緊張刺激的動作場面

說到動作場面，就必須得提到《坂本日常 SAKAMOTO DAYS 》的動畫公司是由「TMS 娛樂」操刀製作，該公司也曾製作過不少《週刊少年Jump》的作品，例如：《Dr.STONE 新石紀》、《不死不運》等等，而坂本日常基本上是較著重於戰鬥表現的作品，在動畫一開場先來個回憶瞬殺，向所有觀眾展示了主角坂本太郎無懈可擊的實力，然後再帶到原「組織」部下新的登門拜訪。整體作畫張力十足，節奏高潮迭起，讓人忍不住為之喝采！

《坂本日常 SAKAMOTO DAYS 》現已在各大影劇平台上線，最新集數更新至第三集並持續每週更新，感興趣的朋友不妨持續關注了！

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