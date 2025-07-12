《三國冰河時代》全球上市｜林明禎爽玩輕鬆策略手遊引領冰雪熱潮

《三國冰河時代》全球上市｜林明禎爽玩！輕鬆系三國冰雪模擬經營手遊《三國冰河時代》，已正式在全球同步上市。遊戲在開放預約期間便創下逾百萬人次登錄的佳績，足見其獨特魅力。這款創新作品以冰雪覆蓋的三國亂世為背景，旨在為玩家提供一個「輕鬆不肝」的策略體驗，顛覆傳統三國題材的沉重感，讓玩家在炎炎夏日中享受一場「冰的」盛夏體驗 。



代言人林明禎傾情演繹 輕鬆建城樂趣多

為慶祝遊戲全球上市，官方同步釋出全新代言人電視廣告，邀請到名人林明禎擔任遊戲代言人 。在廣告中，林明禎親身示範了在冰雪世界中「輕鬆建城」的樂趣，強調遊戲「一鍵升級建築」以及「呼朋引伴」等便捷功能，讓玩家能夠事半功倍地發展城池 。此外，廣告中亦特別點出遊戲內建的「自動組隊」功能，有效減輕玩家負擔，使玩家得以輕鬆掌控全局、快速出擊 。林明禎清新俏皮的形象與遊戲主打的「輕鬆系三國」核心精神完美契合，為《三國冰河時代》的全球上市再添話題。

多元玩法揭秘 冰雪亂世中的 Chill 發展之路

《三國冰河時代》雖以冰雪世界為背景，卻打破了傳統經營遊戲的養成壓力 。玩家即使身處嚴寒環境，也能以輕鬆步調穩健擴張版圖 。遊戲內建多樣化的建設系統，玩家可透過火爐維持城鎮運作，並源源不絕地獲取伐木、狩獵、採礦等資源 。配合士兵訓練系統，為日後的征戰奠定堅實基礎 。

遊戲的核心亮點之一是獨具特色的「民心系統」。作為主公，玩家不僅能解救流民以獲得民心技能加成，更能邀請好友進入城池協助工作，此舉不僅能提升資源產出效率，亦能增加城池內的互動樂趣 。此外，「同盟合作」更是遊戲不可或缺的核心玩法 。玩家一旦加入同盟，便可獲得盟友的協助，無論是建築加速抑或傷兵治療，皆能大幅節省寶貴的時間與資源，最高可減少長達50小時的等待時間，真正實現「輕鬆不肝」的遊戲體驗 。

休閒小遊戲增添趣味 輕鬆玩轉三國

為讓玩家在緊湊的三國征戰之餘得以放鬆，《三國冰河時代》特別準備了多款輕鬆解壓的小遊戲 。其中，「田忌賽馬」玩法尤為矚目 。玩家需精心挑選坐騎，透過出牌比拼速度與運氣 。無論是單人挑戰抑或與其他玩家同場競速，都能在三國題材下體驗到別開生面的輕鬆趣味 。豐富多元的玩法交織出一個在冰雪亂世中充滿活力的經營體驗，徹底體現了《三國冰河時代》「輕鬆也能玩三國」的核心精神，一同享受輕鬆致勝的樂趣 。

開服豪禮回饋玩家 雙SSR武將與限定外觀等領取

為慶祝全球上市，《三國冰河時代》同步公開了首波開服福利內容 。玩家只需在開服期間累計登入七天，即可免費領取兩名SSR武將，協助玩家快速組建前期戰力陣容。同時，官方更加碼贈送限定主城造型（7日體驗），並全服共享「88億元寶寶箱」，助力所有主公在冰雪亂世中穩步發展。值得一提的是，為慶祝遊戲全球預約人數突破百萬大關，遊戲正式解鎖了iPhone 16 Pro Max及「冰島破冰之旅」雙人行程等豐厚獎勵，等待玩家贏取。