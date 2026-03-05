Sony暫停PS5神作搬上PC　重回主機鎖定　為下代主機戰提前準備？

Sony 宣布不再將 PS5 單人遊戲移植至 PC，專注於主機獨占策略。關鍵在於 PC 移植的收入僅佔 PlayStation 整體的1.5%。



彭博社（Bloomberg）記者傑森·施賴爾（Jason Schreier）於2026年3月4日率先報導：Sony集團（Sony Group Corp.）已決定不再將旗下主要PlayStation 5遊戲移植至PC平台，為六年來的多平台策略畫下句點。

2025年大受好評的武士動作遊戲《羊蹄戰鬼》（GhostofYotei）（PlayStation）

根據知情人士透露，這項調整並非全面退出，線上即時服務遊戲（如《Marathon》、《Marvel Tokon》）仍將跨平台發行。

但強調單人敘事體驗的獨立製作大作，包括2025年大受好評的武士動作遊戲《羊蹄戰鬼》（GhostofYotei），以及即將推出的動作遊戲《沙羅》（Saros），都將維持PS5獨佔。PC版《羊蹄戰鬼》原本已有開發計畫，但據報已遭取消。

PC移植只是「小生意」，成本與效益失衡

這場策略轉向背後，有一組令人玩味的數字。根據Push Square彙整的內部數據，Sony自2021年開始積極將第一方遊戲移植PC以來，PC平台收入僅佔PlayStation整體營收的約1.5%，其中多數貢獻來自大賣的多人遊戲《絕地戰兵2》（Helldivers2）。

銷售不振的原因有一部分是Sony自己造成的。該公司從未採用「同步發行」（day-and-date）策略，PC版往往在主機版推出數個月甚至一年後才上架，導致PC玩家無從建立穩定的期待感，等不及的人買了PS5，其他人則乾脆放棄等待。當移植的商業邏輯站不住腳，回歸獨佔就成為自然的選擇。

下一代主機戰的提前卡位

分析人士將這次轉向解讀為Sony為PlayStation6開發週期預作的戰略佈局。透過把最頂尖的單人遊戲牢牢鎖在主機平台，Sony能確保下一代硬體擁有一批「非買不可」的獨家作品，從而維繫「頂級主機」的品牌地位。

這恰恰是Xbox走向的反面。微軟（Microsoft）近年積極將旗下遊戲鋪向PC、GamePass，甚至上架競爭對手的PlayStation和任天堂（Nintendo）平台，換來的代價是「為什麼要買Xbox」這個問題越來越難回答。Sony顯然從中讀出了警示。

這場調整的代價，也可能由一間小工作室來承擔：Nixxes Software，Sony旗下專門負責PC移植工作的研發部門。隨著主機移植業務大幅縮減，其存在的必要性正面臨最嚴肅的考驗。

