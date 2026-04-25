火影粉絲自製《波風湊外傳》動畫！歷時3年拒用AI　高質素獲大讚

經典動漫《火影忍者》雖已完結多年，卻依舊在粉絲心中留下深刻影響。後續雖推出全新故事《火影新世代－慕留人傳》，但卻因戰力走鐘，加上熱血度落差，而導致粉絲不斷敲碗，表示寧願看「宇智波鼬」、「波風湊」等人氣角色的外傳故事。而這樣的期待，近期似乎由粉絲親手實現。



國外粉絲團隊歷時約三年，將岸本齊史親自執筆的《波風湊外傳》動畫化，耗時三年完全沒利用任何AI技術打造。隨著近日首張動畫宣傳視覺曝光，無論是畫面風格還是劇情元素，都迅速在火影迷之間掀起熱烈討論，再度點燃這部經典作品的話題熱度。

粉絲想看什麼自己畫？惹全網熱議：

自《火影忍者》完結之後，就有許多粉絲陸續敲碗其他人氣角色的外傳系列，其中像是宇智波鼬、波風水門、宇智波止水等人都是話題人選。2023年於水門外傳於「NARUTOP99」全球人氣票選中奪冠後，岸本齊史親自創作短篇，深入描寫波風湊的過去、與玖辛奈之間的羈絆，以及招牌忍術「螺旋丸」誕生的過程，也讓這段補完劇情成為粉絲間討論度極高的篇章。

這次人氣角色「四代火影」波風湊的未公開故事，終於即將以動畫形式登上螢幕，不過並非由官方製作，而是出自粉絲之手。

由粉絲團隊Galactic Republic主導的改編動畫，自 2023 年啟動後歷經長時間製作，目前已接近完成階段。該企劃憑藉高度還原的畫面表現與製作團隊的投入，在社群中迅速累積關注與討論聲量。

值得一提的是，整體動畫皆由粉絲自發製作完成，且未使用 AI 技術，展現對原作的熱情與堅持。隨著首張宣傳視覺正式公開，能看到故事應該會圍繞在玖辛奈成為九尾人柱力，以及湊是如何從尾獸玉得到靈感，開發出貫穿整部劇情的螺旋丸，外界對於最終成品的期待也持續升溫。

但有鑒於這始終屬於粉絲的同人創作，並未得到官方授權，因此最後登場是否會有版權問題，也成為大家好奇的部分。

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