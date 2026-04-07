手機大廠做掌上遊戲機？高性能Android掌機顯優勢　挑戰細廠做工

知名數碼爆料播主@數碼閒聊站爆料，有大廠的子系品牌正在計劃掌機類產品，定位是強悍遊戲性能。



已經步入中年的筆者看到這條消息異常興奮，茶也不喝了枸杞也不泡了，今天咱就來聊聊，手機大廠們搞掌機，到底有沒有搞頭。更進一步說，大廠們都下場搞掌機，到底是不是個好消息。

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肯定有朋友要問了：你都步入中年了，還打什麼遊戲，玩兒什麼掌機？但其實反直覺的是，正是像筆者這樣的中年人們，不僅對掌機感興趣，還恰恰具備了購買條件。

1. 為什麼說掌機是有市場的？

現在步入中年的，正是80後、90後，哪個愛玩兒的孩子家裏沒個忽悠大人的「學習機」？雖然老師三令五申，但路過遊戲廳的時候，像筆者這樣的孩子們總也忍不住往裏邊瞅幾眼再戀戀不捨地走。

但為什麼，現在遊戲機有了、電腦有了，也沒有大人們管了，忙活完工作和家務，終於有時間坐下來之後，卻電子ED了？

簡單來說，能有時間玩遊戲的時候，恰巧未心血來潮，同時也讓生活磨沒了精力。

另外，不管是遊戲主機還是電腦，對於當前的中年人們來說，打遊戲的「儀式感」都太重了。主機不僅要開機還得開電視，電腦不僅要開機還得開程序，這就總給人一種玩遊戲是一項鄭重其事的任務一樣，需要專門做計劃留排期，總顯得有些不夠爽利。

而掌機，恰恰能解決這個問題，便攜的尺寸允許我們心血來潮時隨時隨地都能打上兩局，讓中年人們少一些「終不似少年遊」的遺憾。

2. 掌機就是為中年人們量身打造？

雖然話不能說得這麼絕對，但中年市場確實更適合掌機一些。

首先，掌機是一個高端一些的玩具，而並非像手機一樣是必需品。高質量的掌機價格也不會特別便宜，所以需要受眾人群有足夠的購買力。

目前除了Switch以外，市面上的掌機主要分為兩種，一種是Windows縮水版小電腦，另一種是Android / Linux開源掌機。

Windows掌機價格普遍偏貴，主流配置少說也得六七千甚至更高。這其實也正常，畢竟核心配置仍然是X86價格的硬件，而且集成度要遠高於筆記本電腦。

開源掌機低端的倒是可以很便宜，沒什麼性能邀請小幾百就能買一個。但這種掌機不具備不可替代性，它能運行的手機也都能運行。

其次，開源掌機有一個很重要的場景，就是模擬器運行老遊戲。恰巧，絕大多數老遊戲正是中年人們小時候玩的，多至幾個TB的整合包讓中年人們在復古情懷的路上油門焊死。

所以，這種掌機並不適合沒什麼額外預算的小年輕，小年輕們對復古遊戲也沒什麼情懷可言。

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3. 掌機從產品來說都有哪些體驗優勢？

除了上述說的便攜以外，掌機也的確存在體驗上的一些優勢，當然，優勢更多的還是體現在Android掌機類別上。

相比於手機，Android掌機可以有更大的散熱風扇，旗艦晶片可以做到20W甚至更高的性能釋放，對比之下手機上10W功耗已經是天花板級別的存在。

所以，不管是玩大型手遊，還是目前正在興起的PC模擬器，掌機都會是更好的選擇。

此外，掌機也可以有更大的電池，機身內的結構空間和掌機的重量限制都比手機寬鬆很多。此外，多一個掌機也可以實現專機專用，打遊戲用掌機，不消耗手機電量，不影響手機的正常使用。

掌機的另一大用途，就是當成「電子核桃」，當成手把件來盤。物以稀為貴，掌機產品畢竟還是小眾，即便不玩遊戲，偶爾拿起來搓一搓也頗有趣味。

掌機的另一大用途，就是當成「電子核桃」在手中把玩。（anbernic）

4. 大廠搞掌機有沒有搞頭？

從受眾的個體而言，掌機確實能解決一些痛點場景。

有沒有搞頭的關鍵，就在於能有多少人能為大廠的掌機付款。

實際上，作為半資深寨機玩家，筆者加入過一堆寨機廠的QQ群。一些比較爆款的產品，上千人的群能有好幾個。而且，水群的玩家往往都不只有一款寨機，大的小的各式各樣的，經常有人一買就是一堆。

所以這個圈子雖然不大，但應該不缺市場。

而且，大廠雖然做掌機沒什麼經驗，但從很多維度上來說，都能對寨機廠形成碾壓——

寨機廠的做工和品控難以恭維

寨機廠的品控標準，基本就是能用就行。就從外觀上來說，筆者買過的寨機，就沒一個百分百完美的。以寨機圈一個相對頭部品牌的主打產品為例，零件上有瑕疵、接縫處縫隙大，官方給出的回覆是處在正常的範圍。

另外，硬件質量也是一大問題。群裏電池充不進去電的、耳機孔因為做工差插不進去的，也大有案例在。

雖然從廢手機上摳晶片、手搓打磨都是寨機圈裏的笑談，但不可否認的是，寨機的性質，仍然沒跳出它名字的範疇。

但如果是大廠下場，以手機強大的供應鏈和生產製造鏈條為基礎，不管是硬件質量，還是品控做工，相信都會比現在的寨機廠強上不少。

寨機的軟件優化也很差

軟件適配也是寨機廠的一大硬傷。一般情況下，比較高端一些的掌機搭載的就是功能閹割過的Android系統，一些相對頭部的廠商會在這個基礎上加一些前端的功能和適配。

但由於寨機廠基本都是小規模作戰，系統出現bug時很難及時進行修復。

對於大廠而言，深度定製Android系統已經都是標準起手式了，沒點特色功能都不敢端到枱面上來。優化一個掌機的系統，想來也不會特別費勁。

現有生態技術也可以用在掌機上

舉個例子，現在的高性能Android寨機是可以流暢運行大型手遊的，但問題就在於，掌機不能插卡，所以遊玩場景就只能限制在有WiFi的環境，或者只能手機開熱點。

但在大廠的手機生態中，通訊共享已經是非常成熟的技術，比如平板可以無感連接手機，直接用手機的網絡、接手機的電話和訊息、訪問手機的硬盤。如果將這項技術用在掌機上，無疑可以讓掌機的應用場景更加寬泛。

5. 大廠做掌機是個好消息嗎？

對於像我這樣的消費者來說，自然是好消息，大廠下場了，我就可以買到質量更好、體驗更有保障的產品。

但對於寨機廠來說，可能高端產品線就面臨着全面的降維打擊了，畢竟相比於大廠產品，寨機可能沒有任何差異化優勢。

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