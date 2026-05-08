任天堂宣布Switch 2加價　應對記憶體短缺　同時下調銷售預期

日本遊戲巨頭任天堂5月8日宣布，其旗艦遊戲機Switch 2將在主要市場加價，同時下調該產品的銷售預期，主要受全球記憶體晶片短缺及成本上漲影響。



任天堂表示，Switch 2在美國的售價將從449.99美元（約3,500港元）上調至499.99美元（約3,900港元），新價格於9月1日生效。在日本，售價將從49,980日圓大幅提高至59,980日圓，5月25日起實施，加拿大與歐洲的價格也將上調。

任天堂預計，在2027年3月31日結束的財年中，Switch 2的銷量將為1650萬台，低於剛結束財年的1986萬台，且遠低於市場分析師預期。

2025年6月4日，美國紐約市，人們在任天堂商店外等候Nintendo Switch 2遊戲機開售。（Reuters）

任天堂解釋，加價是「考慮到市場狀況的變化」及「全球業務前景」。Switch 2所使用的記憶體晶片價格因全球AI數據中心建設熱潮而空前飆升。此前，競爭對手索尼（Sony）已於今年3月宣布其PlayStation 5加價最多150美元。自去年8月股價創下超過14,000日圓的歷史高位後，任天堂股價受記憶體短缺衝擊，已從峰值下跌近50%。

任天堂指出，截至2027年3月財年的財務預測，反映了因元件（尤其是記憶體）價格上漲及「關稅措施」所帶來約1000億日圓的負面影響。公司將持續評估市場狀況以應對挑戰。