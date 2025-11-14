V社黑科技挑戰主機市場　6倍Steam Deck效能　會比PS5 Pro還強？

銷售地區及代理商渠道與Steam Deck相同，內地玩家各顯神通吧。Steam Machine的性能號稱可達Steam Deck的六倍，由於是直插電源，系統始終處於待機狀態，可在休眠模式下後台下載各種更新，做到即開即用，無需等待遊戲更新。



主機內部集成了16GB DDR5系統記憶體與AMD Zen 4六核CPU，睿頻（Turbo Boost）高至4.8GHz；GPU則為定製版RDNA3 Navi 33核心，28CU，8GB GDDR6顯存，TDP110瓦。

+ 4

TheVerge的編輯懷疑前者就是AMD Ryzen 5 8540U筆記本處理器，兩大核四小核；GPU是定製產品，市面上找不到這種規格的零售型號，可能改造自Radeon RX 7700/7600移動版，圖形性能理論上接近甚至超過PS5 PRO。

編輯在V社總部體驗了這款主機：接駁4K電視並運行《Cyberpunk 2077》，開啟光追並將畫面質量設置為中等，遊戲幀率可達65FPS。操縱人物來到計算壓力較大的場景，陷入激烈交火時看到的最低幀率是55FPS，此時遊戲畫面原生分辨率1080p，通過AMD的FSR3.0提升至4K分辨率，畫面清晰鋭利。

是的，如果不插幀（Frame Interpolation），這台主機在原生4K分辨率下跑《Cyberpunk 2077》只有24FPS，但沒有哪一台遊戲機運行3A時會用原生4K，棋盤渲染沒聽說過？

更令人稱道的是，V社還設法在這個3.8升的黑匣子裏賽下了電源適配器，遊戲機外部大小只有PS5的二分之一，秘訣是高度定製化的風冷系統，所有零件圍繞這個120毫米靜音風扇進行佈置，沒有浪費任何空間。

+ 3

開發團隊表示，花在扇葉風洞測試的時間可能比F1車隊都多，熱管散熱器則根據風扇投影面積進行設計，併兼做天線的射頻屏蔽罩。系統內置四根天線，兩根用於Wi-Fi 6E，一根用戶藍牙，另一根用於第二代Steam手柄。

主板支持2280 M2，同時兼容Steam Deck所用的2230；主板下方是群光定製電源，四周通風口留有冗餘，以對沖灰塵堵塞；主機面板採用磁吸式設計，玩家可更換各種樣式，比如TF2主題或電子墨水顯示面板（可顯示CPU/GPU溫度與風扇轉速）。

V社可能看不上面板生意，但是會提供3D打印CAD文件。面板下藏着一個RGB進度條，主機在關機狀態下仍然可顯示下載/更新進度。

Steam Machine配備HDMI 2.0與DisplayPort 1.4兩個顯示端口，用戶可連接至少兩台顯示設備。機身背面有10Gbps USB-C與千兆網口，機身前後提供四個USB-A端口，兩個2.0，兩個3.0——為什麼還有上世代的USB 2.0？PC爹爹苦笑不語。

玩家當然也能為Steam Machine安裝Windows系統，相信開發社群會為這台機器追加各種花式功能，就像Steam Deck那樣。

V社尚未確認這台主機的售價，只表示「定位對照入門級PC，售價不會比自己裝機貴多少。」

TheVerge的編輯列了一個性能相近的裝機單，算下來大概800美元，據此估計該機的售價應該接近1000美元。

點評：台達（Delta ）的風扇，群光（CHICONY）的電源，沒有哪一家裝機商捨得用這個檔次的零件，甚至（Kingston）硬盤都捨不得用。

