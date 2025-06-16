復仇者聯盟5｜已死英雄強調冇份拍復5：不然全宇宙會有一半人死去

施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）曾在Marvel 電影系列扮演「黑寡婦」（Black Widow）成功帶來事業高峰之一，她曾在2019年《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）為角色迎接結局，並在2021年拍攝前傳電影《黑寡婦》後正式畫下句點，近日她與多年好友大衛哈伯（David Harbour）一同接受《INTERVIEW》雜誌訪問，兩人曾在《黑寡婦》合作，而聊到正在籌拍的《復仇者聯盟5：末日之戰》（Avengers: Doomsday），施嘉莉祖安遜也再度強調：「我沒有演。」



施嘉莉祖安遜曾在Marvel 電影系列扮演「黑寡婦」成功帶來事業高峰之一。（Reuters）

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在訪談過程中，施嘉莉祖安遜透露已有一些朋友進劇組拍攝：「那你也已經官宣了嗎？我是不是說漏嘴了？」大衛則爽快坦言自己已經官宣，讓施嘉莉祖安遜鬆了口氣表示「幸好我仍然還是『Marvel 情報女王』，雖然我已經不是簽約演員了，還在為你們保守秘密」，結果大衛立刻開玩笑爆料施嘉莉祖安遜將會演出該片，「我們都知道黑寡婦會復活的」，結果施嘉莉祖安遜立刻大笑否認：

「如果我復活，就代表全宇宙一半人口還要再死一次。你沒看過《復仇者聯盟4：終局之戰》嗎，拜託！」



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此外，大衛在訪談中與施嘉莉祖安遜對話，誇讚她根本就是第7位「雷霆特攻隊」（Thunderbolts*）成員，「妳的角色幾乎貫穿整部片…妳還是這部片的執行製片，恭喜妳。」沒想到施嘉莉祖安遜竟回答：「我有要求拿掉我的名銜，因為我並沒有參與。」暗示是因為合約因素才會掛名製片，實際上沒有參與製作過程，她也表示演出「黑寡婦」長達11年，有些電影像是《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）會覺得參與度很高，其他大部份的電影因為卡司太龐大、劇情太複雜，讓自己角色並不是特別重要，多半只是推動劇情的工具。

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